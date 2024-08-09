В кино покажут летнюю романтическую комедию с Анастасией Уколовой и Кузьмой Сапрыкиным в главных ролях

15 августа в прокате стартует комедия режиссера Дениса Куклина «Выбери меня». По сюжету, девушка Аня уже почти согласилась выйти замуж за своего парня Олега, но пока скрывает это от матери, которая может не одобрить её выбор. Тем временем мама придумывает собственный план: она хочет свести дочь с другим молодым человеком, Юрой, который живёт неподалёку от их дачи. В один прекрасный день Аня, её мама, Олег и Юра сталкиваются в загородном доме на юбилее Аниной бабушки. Девушка обнаруживает себя посреди сразу двух конкурирующих женихов…
Аню в фильме сыграла Анастасия Уколова, лучше всего известная по сериалам «Молодежка», «СашаТаня» и фильмам «Кровавая барыня» и «Капитан Волконогов бежал». Роль Олега в картине исполнил Кузьма Сапрыкин, снявшийся в спортивной драме «Движение вверх». Роль Юры досталась Шамилю Мухамедову, снимавшемуся также в «СашеТане», а также в картинах «Лед» и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». В фильме также сыграли Николай Добрынин («Сваты») и Анна Ардова («Одна за всех»).
16+
Матвей Пирогов