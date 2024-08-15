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    Звездный певец Олег Майами даст сольный концерт у Финского залива

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    17 августа в пространстве «Флагшток» певец Олег Майами отыграет сольный концерт под открытым небом.

    Фото: flagshtok.com/
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    Певец и шоумен Олег Майами — в прошлом участник шоу «Дом-2» и «Голос». В последнем он, будучи подопечным сначала Григория Лепса, а затем Басты, дошел до четверти финала. Певец также сотрудничал с музыкальным продюсером Максом Фадеевым, певицами Глюкозой и Юлией Савичевой.

    Во «Флагштоке» Майами исполнит свои главные произведения. Недавние фиты с NILETTO и Лешей Свиком «Не вспоминай» и «Громче города», «Если ты со мной» и прочее прозвучат на берегу Финского залива.

    16+

    Фото: flagshtok.com/

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