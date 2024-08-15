Фестиваль цветов вновь пройдет в Петербурге, но на новой площадке

17–18 августа в Петербурге состоится Фестиваль цветов. В этом году площадкой станет территория между музеем «Россия — Моя история» и «СКА Ареной» (
Все основные события будут проходить в субботу,
Парад цветов начнется в 15:00. Красочное шествие мобильных платформ, украшенных цветочными композициями, будут сопровождать конные экипажи, духовые оркестры и уличные театры.
В 16:00 начнется Шоу цветов и гала-концерт. Участники флористического батла поборются в конкурсных номинациях: лучший букет, лучший цветочный костюм, лучший цветочный зонт и лучший головной убор. В концертной программе примут участие симфонический оркестр «Семёновский» под управлением Андрея Токарева, солисты Мариинского театра Роман Арндт, Борис Степанов, Дмитрий Подражанец и Дарья Терещенко, солист Большого театра России Илья Селиванов, солист Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии Владимир Целебровский, солистки Музыкального театра имени
В 18:00 откроется выставка цветочных арт-объектов, которая будет доступна до окончания работы фестиваля — до 23:00 субботы и в воскресенье с 11 утра до 23:00.
В 19:00 стартует Бал цветов. Принять участие в танцах сможет каждый желающий. В программе вечера: классические вальсы, известные произведения русских и советских композиторов, мировые хиты и «вечнозеленые» мелодии в исполнении Эстрадно-симфонического оркестра «Семеновский» под управлением Андрея Токарева и Военно-морского духового оркестра (дирижер Сергей Ежов).
Подробности на сайте фестиваля.