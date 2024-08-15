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    Фестиваль цветов вновь пройдет в Петербурге, но на новой площадке

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    17–18 августа в Петербурге состоится Фестиваль цветов. В этом году площадкой станет территория между музеем «Россия — Моя история» и «СКА Ареной» (ул. Бассейная, д. 32. Метро «Парк Победы»). В программе фестиваля — парад цветов, шоу флористов и выставка арт-объектов, а также гала-концерт «Бал Цветов», в котором примут участие эстрадно-симфонический оркестр и оперные солисты ведущих театров. Вход свободный, 6+.

    Фото: архив «Фонтанки»
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    Все основные события будут проходить в субботу, 17 августа.

    Парад цветов начнется в 15:00. Красочное шествие мобильных платформ, украшенных цветочными композициями, будут сопровождать конные экипажи, духовые оркестры и уличные театры.

    В 16:00 начнется Шоу цветов и гала-концерт. Участники флористического батла поборются в конкурсных номинациях: лучший букет, лучший цветочный костюм, лучший цветочный зонт и лучший головной убор. В концертной программе примут участие симфонический оркестр «Семёновский» под управлением Андрея Токарева, солисты Мариинского театра Роман Арндт, Борис Степанов, Дмитрий Подражанец и Дарья Терещенко, солист Большого театра России Илья Селиванов, солист Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии Владимир Целебровский, солистки Музыкального театра имени Ф. Шаляпина Анна Викулина и Елизавета Михайлова.

    В 18:00 откроется выставка цветочных арт-объектов, которая будет доступна до окончания работы фестиваля — до 23:00 субботы и в воскресенье с 11 утра до 23:00.

    В 19:00 стартует Бал цветов. Принять участие в танцах сможет каждый желающий. В программе вечера: классические вальсы, известные произведения русских и советских композиторов, мировые хиты и «вечнозеленые» мелодии в исполнении Эстрадно-симфонического оркестра «Семеновский» под управлением Андрея Токарева и Военно-морского духового оркестра (дирижер Сергей Ежов).

    Подробности на сайте фестиваля.

    Фото: архив «Фонтанки»

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