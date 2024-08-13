«Царское Село» покажет доспех Лжедмитрия I

В павильоне «Арсенал» в Александровском парке музей представит части доспеха, принадлежавшего самозванному царю. Уникальный предмет начала XVII века хранится в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, а выставка «Доспехи Самозванца» — совместный проект с ГМЗ «Царское Село».



Фото: Предоставлены Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи Поделиться Поделиться





Доспех, которые вы увидите на выставке, — это парадный комплект, который предназначался для царских выходов и значимых церемоний. Такие вещи изготавливались долго, а лжецарь продержался на троне меньше года и не успел воспользоваться этой тонкой работой. Доспех украшен травленым и золочёным растительным орнаментом, изображениями царского двуглавого орла, а также гербов царств и земель, упомянутых в титуле московского царя.



Выставка в павильоне «Арсенал» расскажет также о том, как доспех оказался в коллекции императора Александра II: как сообщает музей, комплект нашёл «случайным образом в Париже» хранитель царскосельского арсенала Егор Кеммерер в 1868 году. Доспех, вероятно, изготовили европейские мастера: специалисты Военно-исторического музея отмечают, что геральдические эмблемы областей Московского государства, которыми украшен доспех, «переделаны» на западноевропейский манер (например, вместо северного оленя изображена дикая коза).



Фото: Предоставлены Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи Фото: Предоставлены Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи Поделиться Поделиться





Лжедмитрий I правил с июня 1605 года по май 1606, он был первым из самозванцев, которые называли себя чудом выжившим младшим сыном Ивана Грозного. Это стало возможно благодаря странным обстоятельствам смерти настоящего царевича Дмитрия в Угличе (звучали обвинения в адрес Бориса Годунова) и династическому кризису — смерти бездетного царя Фёдора. Были разные версии происхождения Лжедмитрия I — предполагалось даже, что он мог быть сыном польского короля Стефана Батория, противника Московского царства в Ливонской войне. Однако большинство специалистов склоняются к версии, что самозванцем был Григорий Отрепьев, который происходил из обедневшего литовского дворянского рода. Согласно сохранившимся описаниям, самозванец был небольшого роста, рыжеволосый, голубоглазый, а на лице у него было две бородавки. На то, что доспех из Военно-исторического музея принадлежал именно Лжедмитрию I, кроме прочего, указывает его размер: как считают в музее, он рассчитан «на широкоплечего человека ростом ниже среднего, худощавого сложения».



Так или иначе, «Царское Село» представит уникальный доспех XVII века, у которого есть захватывающая, даже таинственная история.

Выставка «Доспехи самозванца» пройдёт в павильоне «Арсенал» в Александровском парке ГМЗ «Царское Село» с 14 августа по 10 ноября 2024. 6+

