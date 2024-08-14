В Выборгском замке воцарится Средневековье

16–18 августа в Выборгском замке пройдет военно-исторический фестиваль «Средневековые дни в Выборге» (0+). Реконструкторы — рыцари в сверкающих доспехах и их прекрасные дамы в разноцветных нарядах — наполнят каменные стены замка атмосферой Средневековья. Помогут им в этом музыканты и танцоры.

Фото: Сергей Николаев/архив «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Откроются «Средневековые дни» в пятницу в 16:00 выступлением музыкальной группы DarkRiver. После этого состоится главное зрелище — «Турнир святого Олафа» — пеший рыцарский турнир в латных доспехах по мотивам турниров XV века на разных видах оружия. Вторая часть концерта DarkRiver в 19:30 закроет первый день фестиваля.



Фестивальная суббота в Выборгском замке начнется в 11:30 с выступления ансамбля старинной музыки «Schola Cantorum». «Турнир святого Олафа» по мотивам турниров XV века в этот день пройдет дважды — в полдень и в 16:30. Также в этот день зрителей ждут концерты групп «Чародейник» (в 15:05 и в 19:30) и DarkRiver (в 20:00), мастер-класс по средневековым танцам от студии «Гельвеция» (в 15:40) и показательное выступление от команды фехтовальщиков Marxbrüder (в15:55).

Фото: DarkRiver , vk.com/knights_castle Поделиться Поделиться





Программа воскресного дня очень похожа, но есть и отличия. Начнется все в полдень с выступления фолк-группы Bee Celtic — если кто-то опоздает к открытию, будет еще один шанс послушать музыкантов в 16:30. «Турнир святого Олафа» на этот раз пройдет по правилам XIII века (начало в 12:30). В 15:00 состоится концерт завсегдатаев Выборгского замка — группы DarkRiver, в 15:50 — выступит ансамбль старинной музыки «Schola Cantorum», а в 15:30 — можно будет поучиться у студии «Гельвеция» средневековым танцам. Завершится фестиваль в 17:00.

