«День израильской кухни» удивит хумусом с улитками и фалафель-батлом

18 августа с 13:00 до 22:00 в «Культурном квартале Брусницын» пройдет уже третий фестиваль «День израильской кухни». Ведущие петербургские рестораны предложат гостям специальное ближневосточное меню. Также на фестивале выступит группа Fck stereotypes, известная своими фирменными электрогитарами и минималистичным вокалом. Вход на фестиваль
Концепция гастрономического праздника так же многопланова, как и сама израильская кухня, впитавшая кулинарные традиции разных народов. Среди «классических» участников — израильское бистро Saviv угостит своими хитами, фалафелем с тахини, питой сабих и хумусом; кошерный ресторан «Лехаим» удивит своим фестивальным меню и, конечно, фирменным форшмаком. Рестораны, специализирующиеся на французской, грузинской и скандинавской кухнях, планируют специально для «Дня» новое, «восточное» прочтение своих классических блюд. Например, ресторан Mon Chouchou угостит хумусом с улитками и томленой грудинкой с карамелизированным луком, а «Литера G» смешает израильскую кухню с грузинской. За десертное меню в этот раз отвечает скандинавская пекарня Tyttö Bakery и новый проект от команды ресторана Animals — гастрономическая лавка «Брод», которая по-израильски переосмыслит популярные сыры.
Одним из главных развлекательных событий фестиваля станет фалафель-батл: шефы ресторанов-участников сойдутся в кулинарном поединке прямо на сцене. Начало
Концерт группы Fck stereotypes начнется в 19:00. Также в программе — диджей-сеты, танцевальная игра, спортивные игры.