Кириллические шрифты, каллиграфия и театральный плакат: в Маяковке пройдет бесплатный «Типодень»

«Типо» — от древнегреческого «оттиск». Пятый раз библиотека Маяковского проводит день встреч с людьми, которые «создают буквы» — разработчиками шрифтов, каллиграфами, художниками. За один день можно узнать множество профессиональных приемов. Бесплатно. 16+
В «Типодень 5» послушаем трех мастеров. Роман Неофиди — каллиграф. Его работы есть в частных коллекциях России, Германии, Швейцарии, Португалии, США. Одна из недавних работ — покрытый каллиграфией пол в одной петербургской квартире. Его буквы можно увидеть на логотипе польского тату-салона и на стене заброшки. А еще Роман учит других искусству каллиграфии.
Арина Беренштейн работает над фирменным стилем театра им. Ленсовета, ей есть что рассказать об искусстве театрального плаката, «про честность с собой, про рисование в кайф и как это всё вообще со мной случилось».
Алексей Ваняшин занимается кириллицей — его словолитню называют одной из лучших, создающих современные кириллические шрифты, причем его команда распространяет их бесплатно. Надписи на шрифтах, разработанных командой Ваняшина, можно видеть, например, во «ВкусВилле».
Идем 18 августа в библиотеку Маяковского (наб. р. Фонтанки, 44, 1-й этаж, Медиахолл), слушаем мастеров и задаем вопросы. Роман рассказывает в 14:00, Арина в 15:35, Алексей в 17:10. Вход по регистрации через TimePad.
Александра Шеромова