Матье Кассовиц и Иван Атталь борются с природой в новой драме по реальным событиям

15 августа в прокат выходит драма французского режиссера Оливье Касаса «Братья». По сюжету, в 1948 году мать бросила двоих маленьких братьев Мишеля и Патриса. Детям пришлось провести семь долгих лет одним в лесу на севере Канады, полагаясь лишь на собственные силы. Спустя несколько десятилетий один из братьев бесследно исчезает. Второй отправляется на поиски брата: только он знает, где искать.
По свидетельству режиссера, он вдохновлялся реальной историей архитектора Мишеля де Робера и его сводного брата, которые выжили в течение семи лет в лесу, ловя на пропитание рыбу. Де Робер, рассказал Касас, поделился с ним историей своей семьи. Впрочем, судя по рецензиям во французской прессе, этот рассказ может быть и легендой.
Двух братьев в фильме сыграли Матье Кассовиц (который известен по роли Нино в «Амели» Жан-Пьера Жене) и Иван Атталь, гражданский муж Шарлотты Генсбур, снимавшийся в фильме Стивена Спилберга «Мюнхен».
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Матвей Пирогов