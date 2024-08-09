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    Матье Кассовиц и Иван Атталь борются с природой в новой драме по реальным событиям

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    1 комментарий
    Фото: кадр из фильма
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    15 августа в прокат выходит драма французского режиссера Оливье Касаса «Братья». По сюжету, в 1948 году мать бросила двоих маленьких братьев Мишеля и Патриса. Детям пришлось провести семь долгих лет одним в лесу на севере Канады, полагаясь лишь на собственные силы. Спустя несколько десятилетий один из братьев бесследно исчезает. Второй отправляется на поиски брата: только он знает, где искать.

    По свидетельству режиссера, он вдохновлялся реальной историей архитектора Мишеля де Робера и его сводного брата, которые выжили в течение семи лет в лесу, ловя на пропитание рыбу. Де Робер, рассказал Касас, поделился с ним историей своей семьи. Впрочем, судя по рецензиям во французской прессе, этот рассказ может быть и легендой.

    Двух братьев в фильме сыграли Матье Кассовиц (который известен по роли Нино в «Амели» Жан-Пьера Жене) и Иван Атталь, гражданский муж Шарлотты Генсбур, снимавшийся в фильме Стивена Спилберга «Мюнхен».

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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