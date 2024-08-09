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    В прокат выходит мультфильм об обезьянке-блогере и экологии, который спродюсировал Леонардо Ди Каприо

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    Фото: vlgfilm.ru/
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    С 15 августа на экранах — мультфильм Тима Харпера «Ози: Голос джунглей». Сюжет вращается вокруг обезьянки Ози. Она была разлучена с семьей из-за того, что её дом в джунглях разрушила компания, производящая пальмовое масло. Ози стала блогером, показывая всему миру свою жизнь в заповеднике. Но когда она узнала, что её родители живы, она отправилась в путешествие, чтобы спасти их.

    В оригинале фильм озвучили Дональд Сазерленд, Джеки Чан, Амандла Стенберг («Голодные игры»), Лора Дерн («Парк юрского периода») и другие актёры. Продюсерами мультфильма стали Леонардо Ди Каприо и Кит Чепмен (создатель «Щенячьего патруля»). Среди аниматоров — Родриго Блаас, который работал над мультфильмами Pixar «Суперсемейка» и «Вверх». Над созданием мультфильма также помогали работать настоящие зоозащитники, такие как доктор Кармеле Льяно Санчес, которая содержит приют для орангутангов, похожий на показанный в мультфильме, и благотворительные экологические организации.

    6+

    Матвей Пирогов

    Фото: vlgfilm.ru/

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