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    В «Росфото» покажут работы современных российских фотографов

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    Выставка называется «Контурные карты»: вы увидите снимки из Абхазии, Узбекистана, Сибири, с Урала и Северного Кавказа, из Татарстана и других регионов. Всего в выставочном центре представят работы девяти фотографов, которые создавали серии годами.

    Фото: пресс-служба «Росфото»
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    Фотографы Елена Аносова, Алексей Боголепов, Светлана Булатова, Александра Верёвкина, Игорь Волков, Анна Марченкова, Фёдор Телков, Анастасия Цайдер и Максим Шер исследуют идентичность, коллективную память, язык, местные традиции и обычаи. На «Контурных картах» обозначены только границы, каждый участник сам заполняет их историями людей, живущих в разных регионах.

    Серии на выставке — примеры так называемой проектной фотографии, когда у автора есть конкретный замысел и концепция, и все изменения происходят в рамках движения к заданной цели.

    Фото: пресс-служба «Росфото»
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    Выставка работ современных российских фотографов «Контурные карты» пройдёт на втором этаже Парадного корпуса «Росфото» с 19 июля по 29 сентября 2024 года. 12+

    Фото: пресс-служба «Росфото»
    Фото: пресс-служба «Росфото»

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