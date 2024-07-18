В «Росфото» покажут работы современных российских фотографов

Выставка называется «Контурные карты»: вы увидите снимки из Абхазии, Узбекистана, Сибири, с Урала и Северного Кавказа, из Татарстана и других регионов. Всего в выставочном центре представят работы девяти фотографов, которые создавали серии годами.
Фотографы Елена Аносова, Алексей Боголепов, Светлана Булатова, Александра Верёвкина, Игорь Волков, Анна Марченкова, Фёдор Телков, Анастасия Цайдер и Максим Шер исследуют идентичность, коллективную память, язык, местные традиции и обычаи. На «Контурных картах» обозначены только границы, каждый участник сам заполняет их историями людей, живущих в разных регионах.
Серии на выставке — примеры так называемой проектной фотографии, когда у автора есть конкретный замысел и концепция, и все изменения происходят в рамках движения к заданной цели.
Выставка работ современных российских фотографов «Контурные карты» пройдёт на втором этаже Парадного корпуса «Росфото» с