Выплаты контрактникам в Петербурге снова увеличили, теперь они больше 2 миллионов

Единовременная выплата в Петербурге для заключивших контракт с Минобороны снова выросла. Теперь она составляет 2,1 млн рублей.



Информация о новом увеличении содержится на сайте Смольного. В соответствующем разделе указано, что первичная выплата из федерального и городского бюджетов — 2,1 млн рублей, а ежемесячная сохранилась на уровне 210 тысяч рублей.



Предыдущее повышение произошло в июле, когда с 1,3 млн единовременная выплата выросла до 1,8 млн, такой она была на прошлой неделе. Размер этой суммы имеет особое значение в связи с тем, что прописка не важна при заключении контракта в другом регионе. Так что повышение выплаты в соседних регионах (а оно происходит) влияет на статистику в Петербурге.

