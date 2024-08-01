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    Выплаты контрактникам в Петербурге снова увеличили, теперь они больше 2 миллионов

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    Единовременная выплата в Петербурге для заключивших контракт с Минобороны снова выросла. Теперь она составляет 2,1 млн рублей.

    Информация о новом увеличении содержится на сайте Смольного. В соответствующем разделе указано, что первичная выплата из федерального и городского бюджетов — 2,1 млн рублей, а ежемесячная сохранилась на уровне 210 тысяч рублей.

    Предыдущее повышение произошло в июле, когда с 1,3 млн единовременная выплата выросла до 1,8 млн, такой она была на прошлой неделе. Размер этой суммы имеет особое значение в связи с тем, что прописка не важна при заключении контракта в другом регионе. Так что повышение выплаты в соседних регионах (а оно происходит) влияет на статистику в Петербурге.

    В начале июля замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в 2024 году Минобороны заключило контракты со 190 тыс. граждан. При этом с 1 августа до 31 декабря федеральная единовременная выплата всем заключившим контракт в этот период составляет 400 тысяч, а не 195 тысяч, как раньше. В Кремле заявили, что это не означает изменения задач СВО.

    Масштабная кампания по заключению контрактов с Минобороны стартовала в Петербурге более года назад. К ней подключились городские инфраструктурные и транспортные предприятия, которые предлагают устроиться к ним на работу с опцией военного контракта: предполагается, что рабочее место будет сохраняться за человеком на протяжении его службы, зарплата тоже будет начисляться.

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