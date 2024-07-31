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    Путин повысил выплату военным, заключившим контракт на СВО с 1 августа

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    Президент РФ Владимир Путин установил единовременную выплату в 400 тысяч рублей для подписавших контракт с ВС РФ для участия в СВО с 1 августа по 31 декабря. Она будет в два раза большей той, что платили раньше. Документ опубликован 31 июля на портале правовой информации.

    Указ касается мобилизованных, срочников, иных граждан РФ и иностранцев, «которые заключили в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины».

    Отмечается, что новая выплата не будет суммироваться с установленной в ноябре 2022 года (195 тысяч рублей).

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что единовременная выплата для тех, кто заключает контракт на военную службу, повышена в Петербурге. Она будет составлять 1,8 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте Смольного.

    Кроме того, накануне единовременную выплату повысила Ленобласть. Сумма увеличилась на 200 тысяч и составляет 1,5 миллиона рублей.

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