Путин повысил выплату военным, заключившим контракт на СВО с 1 августа

Президент РФ Владимир Путин установил единовременную выплату в
Указ касается мобилизованных, срочников, иных граждан РФ и иностранцев, «которые заключили в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины».
Отмечается, что новая выплата не будет суммироваться с установленной в ноябре 2022 года (195 тысяч рублей).
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что единовременная выплата для тех, кто заключает контракт на военную службу, повышена в Петербурге. Она будет составлять 1,8 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте Смольного.
Кроме того, накануне единовременную выплату повысила Ленобласть. Сумма увеличилась на 200 тысяч и составляет 1,5 миллиона рублей.