Путин повысил выплату военным, заключившим контракт на СВО с 1 августа

Президент РФ Владимир Путин установил единовременную выплату в 400 тысяч рублей для подписавших контракт с ВС РФ для участия в СВО с 1 августа по 31 декабря. Она будет в два раза большей той, что платили раньше. Документ опубликован 31 июля на портале правовой информации.

Указ касается мобилизованных, срочников, иных граждан РФ и иностранцев, «которые заключили в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины».