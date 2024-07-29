В Петербурге повысили единовременную выплату контрактникам до 1,8 млн

Единовременная выплата для тех, кто заключает контракт на военную службу повышена в Петербурге. Она будет составлять 1,8 миллиона рублей.



На сайте Смольного все еще размещен старый баннер, на котором написано, что единовременная выплата составляет 1,3 млн рублей, а ежемесячная — от 210 тысяч. Однако при нажатии на него всплывает информация, что единовременная выплата из городского и федерального бюджетов при заключении контракта теперь равняется 1,8 млн (ежемесячная не меняется).



Этого решения ожидали, в том числе и из-за того, какие решения принимали другие регионы. В частности, Ленобласть подняла выплаты до 1,5 млн рублей, а конкретно Леноблводоканал при заключении контракта через него еще и добавляет 200 тысяч. Как известно, прописка не имеет значения, о чем говорится и на сайте петербургского правительства: «Организована работа с жителями Санкт‑Петербурга, российских регионов, гражданами других стран». Так что наличие в соседнем регионе более внушительного финансового предложения может повлиять на темпы заключения контрактов в городе.



Ранее в Кремле сообщили, что не обсуждают вопрос о мобилизации. А в начале июля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в 2024 году Минобороны заключило контракты со 190 тыс. граждан.



Масштабная кампания по заключению контрактов с Минобороны стартовала в Петербурге более года назад. К ней подключились городские инфраструктурные и транспортные предприятия, которые предлагают устроиться к ним на работу с опцией военного контракта: предполагается, что рабочее место будет сохраняться за человеком на протяжении его службы, зарплата тоже будет начисляться.