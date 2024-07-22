47news: в Ленобласти могут перенять опыт Чечни по набору контрактников

В Ленобласти часть председателей комитетов лишили премий за невыполнение плана по рекрутингу контрактников. Правительство региона обсуждает выход из ситуации. Из вариантов — перенять опыт Чеченской Республики. Об этом в понедельник, 22 июля, рассказывает 47news.

За минувшие недели в правительстве Ленинградской области обсуждали перспективы перенятия опыта Чечни, где на базе «Российского института спецназа имени В. В. Путина» действует центр обучения контрактников.

Как пишет 47news, в Ленобласти планируют построить подобный центр, но с акцентом на подготовку операторов БПЛА. Обучение здесь должно быть комплексным: не только управление дронами, но и радиоэлектронная борьба, топография, наводка артиллерии.

