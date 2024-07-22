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    47news: в Ленобласти могут перенять опыт Чечни по набору контрактников

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    В Ленобласти часть председателей комитетов лишили премий за невыполнение плана по рекрутингу контрактников. Правительство региона обсуждает выход из ситуации. Из вариантов — перенять опыт Чеченской Республики. Об этом в понедельник, 22 июля, рассказывает 47news.

    За минувшие недели в правительстве Ленинградской области обсуждали перспективы перенятия опыта Чечни, где на базе «Российского института спецназа имени В. В. Путина» действует центр обучения контрактников.

    Как пишет 47news, в Ленобласти планируют построить подобный центр, но с акцентом на подготовку операторов БПЛА. Обучение здесь должно быть комплексным: не только управление дронами, но и радиоэлектронная борьба, топография, наводка артиллерии.

    Учебу планируется проводить под патронажем Минобороны, курсанты будут взяты на довольствие, а Ленобласть обеспечит строительство и оборудование. По данным издания, планируется выпускать несколько сотен курсантов в месяц.

    В настоящее время в Ленинградской области можно получить до 1,7 млн рублей при заключении контракта в Минобороны. Для этого нужно устроиться в Леноблводоканал. единовременная выплата из регионального и федерального бюджетов равна 1,5 млн рублей, а водоканал добавит 200 тысяч рублей.

    В начале июля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал число контрактников, набранных в 2024 году. «За это время контракты были заключены порядка со 190 тыс. граждан», — сказал он.

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