Я б в кондукторы пошел, пусть стрелять научат. В Петербурге набор контрактников выходит на новый уровень

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербургские предприятия начали публиковать вакансии с опцией военной службы по контракту. Желающим предлагают доплату от предприятия во время пребывания в зоне СВО и помощь с переездом из другого региона. В некоторых случаях не обязательно даже иметь навыки для вакансии. Делать стимулирующие выплаты ранее рекомендовали предприятиям городские власти, чтобы выполнить план по набору контрактников.



О том, что в общественном транспорте Петербурга теперь можно не только проехать, но и получить своеобразный «билет на СВО», рассказали читатели «Фонтанки». Один из них утверждает, что утром 20 июля получил странную листовку от кондуктора в 30-м трамвае.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На 30-м трамвайном маршруте нет кондукторов, да и зачем они в бесплатном шаттле, который катает пассажиров от закрытой станции метро «Ладожская» к «Площади Александра Невского». Тем не менее, на листовке — печать аварийно-восстановительной службы ГЭТ, а в пресс-службе предприятия не отрицают ее подлинность. Вместе с тем в ГЭТ подчеркивают, что пассажирам такое не раздают, агитки распространяются исключительно по районам, а в транспорте только показывают эту информацию на мониторах. Читатель «Фонтанки» не обязан различать кондуктора и другого сотрудника ГЭТ. Что касается распространения призывов в трамвае, на предприятии это объясняют человеческим фактором и рвением отдельного работника.



Телеграм-канал transportspb.com 18 июля опубликовал фотографии «брендированного» контрактной службой троллейбуса. «Одетый» в милитари транспорт был припаркован у метро «Купчино», рядом с троллейбусом стоял стол с сотрудниками предприятия. На столе сотрудников и на бортах троллейбуса надпись: «Горэлектротранс» приглашает на работу с возможностью последующего заключения контракта на службу в Вооруженных силах». На время службы в зоне СВО сохраняется рабочее место и «зарплата» — 50 тысяч в месяц.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вакансия размещена и на сайте «Горэлектротранса». Сотрудникам, желающим служить по контракту, сохранят рабочее место и будут ежемесячно платить 50 тысяч рублей — в дополнение к 195 тысячам рублей от Минобороны и 500 тысячам рублей от губернатора Петербурга и ежемесячной зарплате в зоне СВО, которая начинается от 204 тысяч рублей.

Доплаты работникам, убывшим на военную службу, предлагает также ГУП «Пассажиравтотранс». Предприятие обещает не только ежемесячную выплату в 50 тысяч рублей, но и единовременную — 19 500 рублей. И та, и другая перечисляются после заключения контракта с Минобороны. Кроме того, соискателям из других регионов «ПАТ» оплачивает расходы на проезд до Петербурга, обещает бесплатное проживание и питание на период оформления документов.



На сайте метрополитена нет сведений о подобной опции, но в пресс-службе пояснили, что тоже нанимают сотрудников с возможностью заключения контракта и сохранением на время военной службы рабочего места и ежемесячными выплатами. При этом в пресс-службе уточнили, что готовность подписать контракт не является критерием для найма, это только опция для соискателя. Бонусы за контрактную службу гарантируют не только транспортные компании. К примеру, при переходе на главную страницу АО «Юго-Западная ТЭЦ» отображается объявление о том, что предприятие «приглашает мужчин в возрасте от 18 до 50 лет для трудоустройства на станцию с последующим заключением контракта на службу в зоне специальной военной операции». «Рассматриваются кандидаты из любого региона России, годные по здоровью», — говорится там. Помимо выплат от Минобороны и Смольного соискателям обещают те же 50 тысяч рублей в месяц на весь период действия контракта. На срок службы на предприятии будет сохранено рабочее место для военного, а по окончании службы будет возможность сразу выйти на работу. Иногородним АО «Юго-Западная ТЭЦ» обеспечит приезд в Петербург с оплатой железнодорожных или авиабилетов, а также проживание, питание и сопровождение в пункт сбора.

Материальную помощь и гарантии сохранения рабочего места желающим отправиться на СВО предоставляет и ГУП «ТЭК СПб». Там тоже подчеркивают: готовность соискателя заключить контракт с министерством обороны РФ не является критерием отбора на работу.

Водоканал в своем комментарии делает акцент на крупности своего предприятия, что делает его солидным работодателем в городе, а потому никого не должно удивлять, что ежедневно размещаются сотни вакансий. Предложение же пойти служить Родине через Водоканал это "инициатива предприятия", которая "заключается в том, чтобы оказать поддержку гражданам, желающим заключить контракт на участие в СВО". «Мы предлагаем им заключить трудовой договор и с предприятием, чтобы гарантировать военнослужащему трудоустройство после возвращения из зоны боевых действий, соцпакет, выплаты для поддержки его семьи. Это вклад предприятия в достижение целей специальной военной операции, в боевой дух ребят – в будущее нашего государства», - говорится в ответе Водоканала на запрос "Фонтанки".

Однако у неофициальных источников "Фонтанки" есть своя версия о природе аттракциона щедрости подконтрольных государству организаций. Собеседник в транспортном блоке рассказал, что такая форма найма - не инициатива перевозчиков, а указание руководства города. Касается оно не только транспорта, но также предприятий в сфере энергетики и промышленности. Обязательств нет... «Фонтанка» позвонила по указанным в объявлениях номерам с легендой о желании трудоустроить родственника из другого региона, который подумывает отправиться служить по контракту именно из Петербурга. В отделе кадров АО «Юго-Западная ТЭЦ» заверили, что обязанности отправиться в зону СВО у соискателей нет, а у тех, кто нанимается с единственной целью получить выплату от предприятия, не будут требовать отработать определенное время. «Нет никаких обязательств: человек, может, не захочет у нас работать и, когда придет [c СВО], может уволиться. Насильно никого отправлять никто не будет и насильно держать тоже не будет», — сообщили в компании.



Собеседник уточнил, сколько лет нашему «соискателю», имеет ли он опыт военной службы, какое звание и какой у него опыт «на гражданке». В отделе кадров отметили, что устроиться можно на любую из опубликованных на сайте вакансий, если человек соответствует требованиям. А в случае, если кандидат твердо решился служить по контракту, — «даже если не соответствует». При этом «Юго-Западная ТЭЦ» приостановит трудовой договор и будет оказывать ежемесячную материальную помощь в размере 50 тысяч рублей. «Надо помочь людям вот и все», — ответил сотрудник на вопрос, в чем смысл такой благотворительности для компании.

В «Пассажиравтотрансе» сообщили, что для потенциальных контрактников опыт работы не нужен, но есть только один вариант трудоустройства — кондуктором. Уже после возвращения можно перевестись на другую должность, например, водителя. Собеседник из отдела кадров не стал спорить с предположением, что по сути такой найм — дополнительная стимулирующая выплата для тех, кто живет в другом регионе, но думает о выгоде отправиться служить из Петербурга. «Его на воинский учет переставляют в Петербург, и он уходит отсюда», — отметил сотрудник.

В пресс-службе компании сообщили, что планы на контракт не являются критерием. «Если человек хочет у нас работать и подходит по квалификационным требованиям, мы берём его на работу», — рассказали в предприятии. В пресс-службе «Горэлектротранса» отметили, что такой вариант трудоустройства — это «социальные гарантии для тех, кто планирует заключать контракт и ищет для себя дополнительные возможности». У кандидатов есть две опции — просто прием на работу и дополнительная возможность для планирующих контрактную службу. При этом в отделе кадров сообщили, что отбор кандидатов-контрактников будет проходить «на общих основаниях». «Мы приглашаем трудоустроиться и, если будет желание у сотрудника, он в армию уходит и получает дополнительно денежку», — рассказали там. Но на предприятии больше ждут петербуржцев. «Из регионов приглашаем водителей трамваев и троллейбусов квалифицированных, в этом случае компенсируем проживание», — сообщили там.

...но план есть Ранее власти Петербурга рекомендовали городским предприятиям с доплачивать работникам, подписавшими договор с Минобороны, ежемесячно по 50 тысяч рублей. Письма рассылала администрация Пушкинского района после одного из совещаний оперативного штаба при губернаторе Петербурга. Также чиновники призывали бизнес агитировать работников заключать контракт с армией. На совещании утверждалось, что перед Петербургом поставлена цель отправить в зону специальной военной операции в полтора раза больше контрактников, чем было призвано по мобилизации. Кандидаты должны необязательно быть членами трудового коллектива.



Это могут быть, например, «знакомые, друзья, родственники, которые выражают заинтересованность в этой работе», в том числе жители других регионов и даже иностранцы.

Впрочем, отправляясь на СВО из региона, отличного от места прописки, из-за выгодных условий, военнослужащие рискуют остаться без выплат вовсе: иногда «своими» их не считает ни тот, ни другой регион.



Николай Кудин, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»