«В полтора раза больше, чем при мобилизации». Бизнесу Петербурга дали задание по отправке контрактников в зону СВО

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Власти Петербурга просят помощи у бизнеса по популяризации службы по контракту. Задача — отправить в зону спецоперации на Украине в полтора раза больше людей, чем было призвано во время частичной мобилизации. В пересчете на предприятия — по 5 человек с каждого. Руководителям, которые не окажут содействия, предстоит серьезный разговор.



Важная встреча прошла 4 мая в администрации Выборгского района. По информации «Фонтанки», перед представителями крупнейших предприятий, зарегистрированных на его территории, выступили глава района Виктор Полунин, его первый заместитель Василий Сажнов и начальник районного отдела городского военкомата Александр Бажимов.



Виктор Полунин рассказал, что перед городскими властями поставлена задача — набирать людей для военной службы по контракту. Район уже организовал информационный пункт при администрации и выпускает раздаточные материалы, информирующие о льготах для контрактников. Но без помощи бизнеса не обойтись. «Город и правительство прикладывают максимальные усилия для популяризации службы по контракту. И мы с вами также должны в ваших организациях проводить с вашей стороны такую популяризацию. Все прекрасно понимают, что другого варианта у нас просто нет», — дополнил начальника Василий Сажнов.



О том, для чего это нужно, сообщил глава военкомата Выборгского района Александр Бажимов. «Обстановка, как вы знаете из средств массовой информации, ежедневно накаляется. Западные страны, которые ведут открытую борьбу против Российской Федерации, бросают все, что есть», — сказал он. По словам военкома, «многие гражданские критикуют Вооруженные силы». «Я вам скажу, третий комплект вооруженных сил Украины наши доблестные Вооруженные силы уничтожают. Представьте, сколько брошено сил и средств Западной Европой для достижения какой-то непонятной, мнимой победы над Российской Федерацией», — подчеркнул он.



По словам Бажимова, несколько недель назад состоялось совещание с губернатором Санкт-Петербурга, на котором были озвучены целевые показатели. Военком напомнил, сколько человек были отправлены в зону СВО в рамках частичной мобилизации. «Сейчас нам надо отправить в полтора раза больше», — заявил Александр Бажимов. «Фонтанка» не может называть точное количество; отметим, что оно хорошо делится на число районов в городе.



На совещании у губернатора петербургским военкоматам и райадминистрациям «поставили в упрек» пример Москвы, где ежедневно заключают контракты по 100 человек, рассказал военком. Цифр по Петербургу он не привел, но назвал желаемый эффект от содействия бизнеса. «Те предприятия, которые здесь находятся, которые пойдут нам навстречу, я прошу с каждого предприятия по пять человек на контракт уговорить», — сказал он.



«Ту задачу, которую губернатор нам поставил, все равно придется выполнить», — заявил Бажимов. Что грозит тем, кто не откликнется на просьбу, военком не сообщил. Но, по его словам, сейчас военкомат, вооружившись данными налоговой, проверяет, все ли организации района ведут воинский учет: «Будем приглашать те предприятия, которые по тем или иным причинам не встали на учёт».

Также Александр Бажимов напомнил о положенных бизнесу льготах в виде отсрочек и брони сотрудников. Он пообещал, что для предприятий, которые не успели вовремя провести бронирование сотрудников (нужно было сделать до объявления мобилизации), организуют прием в отдельные дни, чтобы сделать это в ускоренном порядке (указ президента о частичной мобилизации сейчас продолжает действовать), а также помочь с оформлением отсрочек тем, кому они положены.



Военком отметил, что при заключении контракта военнослужащему положена единовременная денежная выплата в 500 тысяч рублей (о том, что контрактникам повысили сумму единовременной выплаты с 300 до 500 тысяч рублей, стало известно 4 мая). «Губернатор выделяет из средств города большие средства», — подчеркнул он. Заработная плата контрактников повышена в два раза. «В среднем контрактник будет получать в зоне специальной военной операции 230–240 тысяч в зависимости от занимаемой должности», — пояснил Бажимов. С подробностями он предложил ознакомиться в буклетах, которые раздавали участникам встречи.



О том, какой именно помощи ждут от бизнеса, рассказали представители администрации: «Собрать и в доступной форме донести, что сейчас проводится такая работа [по привлечению на службу по контракту]». Кандидаты должны необязательно быть членами трудового коллектива. Это могут быть, например, «знакомые, друзья, родственники, которые выражают заинтересованность в этой работе», пояснил Сажнов. Кроме того, контракты могут заключать не только жители Петербурга и даже необязательно граждане РФ, но и иностранцы, напомнил он.



Возраст и отсутствие опыта тоже не помеха. Люди старше 60, те, кто снялся с воинского учета или никогда на нем не состоял, также смогут стать контрактниками. Тех, кто изъявит желание, предложили направлять в информационный пункт при администрации района для более подробной консультации.



Сроки, в которые нужно выполнить план по контрактникам, на встрече не назывались, но через две недели предприятия попросили отчитаться, сколько человек они направили в информационный пункт района.



«В дальнейшем придется учитывать, кто какой вклад из вас внёс в эту работу», — отметил Виктор Полунин. В зависимости от результата с руководителями предприятий будут разговаривать «на уровне правительства и губернатора города». «Мы это видели на уровне мобилизации — уходили в сторону разными способами. Сейчас так не пойдет. Придется задавать конкретные вопросы: а что ты сделал, собираешься ли ты делать и что ты вообще об этом думаешь? — заявил глава района и добавил: — От нас с вами зависит, останется ли наш город мирным».

О создании информационных пунктов для привлечения на контрактную службу власти Петербурга объявили в начале апреля. В них обещают оказать содействие в получении необходимых справок и документов, которые нужны для заключения контракта. Пакет бумаг направят в городской пункт отбора на военную службу по контракту, а копии документов — в районную администрацию для оформления социального паспорта.



Также Смольный сформировал в районах Петербурга штабы для пропаганды контрактной службы и принял решение поспособствовать набору иностранцев.



Виктория Трофимова, «Фонтанка.ру»

