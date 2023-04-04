В Петербурге хотят набирать иностранцев-контрактников через диаспоры и крупный бизнес

В правительстве Петербурга принято решение поспособствовать набору иностранцев на военную службу по контракту. Привлекать будут бизнес и диаспоры, но сначала — вице-губернаторов.
О соответствующем решении 4 апреля написал телеграм-канал «Ротонда». По данным «Фонтанки», речь идет о письме вице-губернатора Валерия Пикалева на имя главы города Александра Беглова. В нем Пикалев просит губернатора дать соответствующее поручение другим членам правительства. В частности, до середины апреля провести совещания с лидерами диаспор, чтобы привлечь их к популяризации службы по контракту среди иностранцев. То же самое относится к частным службам занятости. Крупных работодателей, использующих труд иностранцев, тоже предложено привлекать к процессу.
В этом же письме указано, что представитель комитета по межнациональным отношениям должен быть включен в состав специальной рабочей группы, которая содействует командованию ЗВО в агитации и отборе граждан для поступления на военную службу по контракту.
Наконец, Пикалев просит дать поручение по сверке вице-губернатору Анатолию Повелию и главам районов провести сверку полноты воинского учета тех граждан, которые получили российское гражданство в 2017–2022 годах. Всех уклоняющихся надо поставить на учет, приняв «всесторонние меры».
Напомним, 14 ноября 2022 года президент России подписал указ, разрешающий иностранцам проходить военную службу по призыву или по контракту.
Ранее «Фонтанка» писала, что в районах Петербурга формируют информационные штабы для пропаганды службы по контракту. Одновременно горожане начали получать повестки. Губернатор подчеркнул, что речь идет только об уточнении персональных данных, так как мобилизация выявила большое количество расхождений в различных базах. Глава совета муниципальных образований Всеволод Беликов также заявил: «Сейчас идет уточнение баз. Я вам точно говорю: это не мобилизация».