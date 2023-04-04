В Петербурге хотят набирать иностранцев-контрактников через диаспоры и крупный бизнес

В правительстве Петербурга принято решение поспособствовать набору иностранцев на военную службу по контракту. Привлекать будут бизнес и диаспоры, но сначала — вице-губернаторов.



О соответствующем решении 4 апреля написал телеграм-канал «Ротонда». По данным «Фонтанки», речь идет о письме вице-губернатора Валерия Пикалева на имя главы города Александра Беглова. В нем Пикалев просит губернатора дать соответствующее поручение другим членам правительства. В частности, до середины апреля провести совещания с лидерами диаспор, чтобы привлечь их к популяризации службы по контракту среди иностранцев. То же самое относится к частным службам занятости. Крупных работодателей, использующих труд иностранцев, тоже предложено привлекать к процессу.