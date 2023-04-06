Смольный: Информационные пункты для желающих стать контрактниками появились в Петербурге

Во всех районах Петербурга созданы информационные пункты для желающих служить по контракту. Об этом 6 апреля заявил губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном.



По его словам, пункты действуют по принципу «бережливого управления», любой посетитель сможет «максимально просто и быстро получить все необходимые разъяснения». Работают там представители районных администраций и органов местного самоуправления, сотрудники военкоматов, МВД, МФЦ, медицинские и социальные работники.



В Смольном обещают, что в этих пунктах человеку окажут содействие в получении необходимых справок и документов, которые нужны для заключения контракта. Пакет бумаг направят в городской пункт отбора на военную службу по контракту, а копии документов — в районную администрацию для оформления социального паспорта.

