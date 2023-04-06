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    Смольный: Информационные пункты для желающих стать контрактниками появились в Петербурге

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    Во всех районах Петербурга созданы информационные пункты для желающих служить по контракту. Об этом 6 апреля заявил губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном.

    По его словам, пункты действуют по принципу «бережливого управления», любой посетитель сможет «максимально просто и быстро получить все необходимые разъяснения». Работают там представители районных администраций и органов местного самоуправления, сотрудники военкоматов, МВД, МФЦ, медицинские и социальные работники.

    В Смольном обещают, что в этих пунктах человеку окажут содействие в получении необходимых справок и документов, которые нужны для заключения контракта. Пакет бумаг направят в городской пункт отбора на военную службу по контракту, а копии документов — в районную администрацию для оформления социального паспорта.

    Беглов отметил, что по поручению президента Петербург оказывает содействие командованию ЗВО по доукомплектованию армии контрактниками. Правительством города создан оперативный штаб и разработан «план необходимых мероприятий». Кроме того, скоро появится и кол-центр по вопросам поступления на контракт.

    Как писала «Фонтанка», власти Петербурга приняли решение поспособствовать набору иностранцев на военную службу по контракту. Привлекать будут бизнес и диаспоры, но сначала — вице-губернаторов.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в районах Петербурга формируют информационные штабы для пропаганды службы по контракту. Одновременно горожане начали получать повестки. Губернатор подчеркнул, что речь идет только об уточнении персональных данных, так как мобилизация выявила большое количество расхождений в различных базах. Глава совета муниципальных образований Всеволод Беликов также заявил: «Сейчас идет уточнение баз. Я вам точно говорю: это не мобилизация».

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    Гость06 Апр 2023 в 18:21
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