Власти Петербурга предложили бизнесу доплачивать сотрудникам, которых отправили на фронт

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга разослала предпринимателям предложение поддержать своих сотрудников, которые ушли на фронт. В письме говорится, что чиновники рекомендуют доплачивать таким работникам ежемесячно по 50 тысяч рублей.
Письмо опубликовала в своём телеграмм-канале журналистка Ксения Собчак, аналогичные документы предоставили «Фонтанке» получившие его бизнесмены. Как говорится в обращении, выплачивать такие суммы предлагается только тем, кто заключил контракт после 1 марта 2023 года. Как рассказал «Фонтанке» один из предпринимателей, письмо получили около 500 организаций, которые работают в Пушкинском районе. Ещё один собеседник «Фонтанки» отметил, что письма рассылали после одного из совещаний оперативного штаба при губернаторе Петербурга. В других районах города, впрочем, нашему изданию сообщили, что подобных писем не рассылали.
Собеседники «Фонтанки» в Смольном в целом отмечают особую энергию Пушкинской администрации в выполнении задачи по контрактной службе.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о совещании, на котором чиновники призывали бизнес агитировать работников заключать контракт с армией. На совещании утверждалось, что перед Петербургом поставлена цель отправить в зону специальной военной операции в полтора раза больше контрактников, чем было призвано по мобилизации.