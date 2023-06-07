Где контракт заключали, туда и идите. Добровольцы из Петербурга не могут получить губернаторские 500 тысяч

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербуржцы, записавшиеся в добровольческий батальон, пожаловались Александру Беглову, что не могут получить губернаторские единовременные выплаты. В Краснодарском крае, где они заключили контракт с Минобороны, их считают петербуржцами, а в Смольном объясняют, что те, кто ушел воевать не из военкоматов Северной столицы, под условия выплаты не подходят. Документ, который мог бы прояснить ситуацию, засекречен.



О проблеме с губернаторскими выплатами «Фонтанке» рассказ петербуржец Радик. Весной 2023 года он и двое его товарищей по рекомендации решили пойти служить в десантно-штурмовой батальон «Сокол». Согласно объявлению о наборе в воинское подразделение, размещенному во «ВКонтакте», его участники помимо зарплаты от Минобороны получают «спонсорскую» доплату — 50 тысяч рублей на полигоне и 100 тысяч рублей в зоне боевых действий.



Поскольку батальон приписан к Южному военному округу, новобранцы прибыли в Новороссийск, где в середине апреля заключили контракт с Минобороны. Сейчас петербуржцы заканчивают боевое слаживание и через полторы недели должны отбыть в зону боевых действий. Однако, как говорит Радик, ни он, ни его товарищи до сих пор не получили единовременную выплату от губернатора.



Краснодарский край платит 100 тысяч рублей гражданам РФ, которые с 1 апреля 2023 года заключили контракт о прохождении военной службы и принимают участие в специальной военной операции. https://admkrai.krasnodar.ru/files/inform/185–1.pdf Но петербуржцам объяснили, что эти деньги им не положены, поскольку они постоянно не проживают в регионе, и предложили обращаться по месту жительства.

Из Петербурга денег тоже не пришло. 1 июня Радик и его сослуживцы — ефрейтор Дмитрий и командир штурмовой роты Стас — направили обращение губернатору Александру Беглову, где описали свою ситуацию.



«Выплачивать данную ЕДВ (единовременную денежную выплату. — Прим. ред.) по месту нашего временного пребывания, то есть по месту военной службы в [номер военной части], расположенной в г. Новороссийск Краснодарского края, нам отказываются по разным причинам, несмотря на неоднократные обращения в соответствующие инстанции администрации Краснодарского края», — сообщают они. А при обращении в отделы соцзащиты Василеостровского, Московского и Центрального районов Петербурга военнослужащим ответили, что не могут перечислить выплаты, поскольку не пришли подтверждающие документы из военкоматов этих районов, пишут они. «Просим Вас оказать содействие в получении каждым из нас единовременной денежной выплаты», — отмечают они в письме губернатору.

Секретное постановление о выплате в 500 тысяч для контрактников в Петербурге Единовременная выплата контрактникам-добровольцам, отправляющимся в зону СВО из Петербурга, составляет 500 тысяч рублей. Эта информация указана в буклетах, которые распространяет администрация города, и звучит на совещаниях с бизнесом. Однако в открытом доступе документа об этой выплате нет. В памятках для контрактника есть ссылка на постановление правительства Санкт-Петербурга от 29.03.2023 «Об оказании единовременной материальной помощи отдельным категориям лиц в связи с проведением специальной военной операции». Однако на портале электронного опубликования нет подобного документа от этой даты.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Агрессивная агитация с душой». Магазины и ТЦ привлекли к рекламе военной службы по контракту В комитет по соцполитике «Фонтанке» сообщили, что единовременная материальная помощь в размере 500 тыс. рублей предоставляется военнослужащим и членам семей военнослужащего, заключившего контракт о прохождении военной службы с 01.03.2023 по 31.12.2023. «Она предоставляется по заявлению гражданам РФ, имеющим место жительства (пребывания) в Санкт-Петербурге или постановки на воинский учет в военном комиссариате района Санкт-Петербурга, либо иностранным гражданам», — сказали в ведомстве. При этом основанием для выплаты является «документ с ограниченным доступом к информации».



В комитете по соцполитике дополнительного уточнили, что одна лишь прописка в Петербурге не является основанием для получения губернаторской выплаты: «военнослужащий должен при этом состоять на воинском учете в военном комиссариате Петербурга на дату заключения контракта».



Какие документы нужны для получения единовременной выплаты в Петербурге

В обращении к губернатору Радик и его товарищи признают, что «прибыли к месту прохождения службы, минуя военные комиссариаты по месту жительства».

В выписках из приказов о заключении контрактов (есть в распоряжении «Фонтанки») говорится, что военнослужащие на момент заключения состояли на учете в военкомате Новороссийска. Однако, как утверждает Радик, это прикрепление было временным. «На момент заключения контракта все, кто приехал сюда из других регионов, на три месяца закрепляют за местными военкоматами, где мы проходим медкомиссию, психотесты и так далее», — объясняет он. По его словам, военкоматам в Петербурге, где он и его товарищи стоят на учете, было об этом сообщено. «Мы созванивались, они находили наши контракты», — говорит Радик.



В обращении военнослужащие также спрашивают, могут ли их родственники, проживающие в Петербурге, претендовать на выплату региона. Такой вариант возможен, сообщили в комитете по соцполитике. Но при предоставлении материальной помощи все равно учитывается место, откуда контрактник уходит на службу. «В нашем случае — Петербург», — пояснили в ведомстве. Постановка на воинский учет в военном комиссариате района Санкт-Петербурга тоже принимается во внимание, добавили в пресс-службе.

Сейчас Радик и его товарищи ожидают официальных ответов на своих обращения, направленные губернатору Александру Беглову и главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. По словам военнослужащего, с такой же проблемой столкнулись его сослуживцы, приехавшие из других регионов РФ. «Мы оказываемся брошенными и приходится за своими льготами бегать. Собираем доказательную базу, если нас везде профутболят, пойдем в суд», — говорит он.



Контрактная математика



В строке бюджета, куда заложена выплата контрактникам, на 2023 год выделено 500 млн рублей. По грубому подсчету, этого хватило бы на одну тысячу военнослужащих по доброй воле. Однако, согласно социальному кодексу Петербурга, из этого «кармана» делают выплаты не только в связи с выполнением специальных задач в ходе СВО, но и гражданам, вынужденно покинувшим новые регионы РФ и Украину. Впрочем, город может тратить и авансом, а потом добавить средства в ходе корректировки бюджета.



Ранее военком Выборгского района Александр Бажимов сообщал, что перед Петербургом стоит задача отправить в зону СВО по контракту в полтора раза больше людей, чем в рамках частичной мобилизации. «Фонтанка» не может называть точное количество; отметим, что оно хорошо делится на число районов в городе. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «В полтора раза больше, чем при мобилизации». Бизнесу Петербурга дали задание по отправке контрактников в зону СВО

Но за добровольцев Северная столица конкурирует с другими субъектами РФ. Сообщалось, что на одном из совещании у губернатора петербургским военкоматам и райадминистрациям «поставили в упрек» отставание Москвы по набору людей на контрактную службу. При этом на встречах с бизнесом власти города подчеркивали, что готовы считать «своими» жителей других регионов и даже, иностранцев, если те пойдут на контрактную службу из военкоматов Петербурга. Увеличение губернаторской выплаты с 300 до 500 тысяч рублей должно стать одним из стимулов для привлечения желающих.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

