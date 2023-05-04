Выплату контрактникам, отправляющимся в зону СВО, в Петербурге повысили до 500 тысяч рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов повысил единовременную выплату контрактникам, отправляющимся в зону СВО, с 300 до 500 тысяч рублей. Об этом 4 мая сообщил начальник отдела военного комиссариата по Выборгскому району Александр Бажимов на встрече с предприятиями района.
Военком отметил, что при заключении контракта военнослужащему теперь положена единовременная денежная выплата в 500 тысяч рублей. «Губернатор выделяет из бюджета города большие средства», — подчеркнул он.
Заработная плата контрактников повышена в два раза, сообщил Александр Бажимов. «В среднем контрактник будет получать в зоне специальной военной операции 230–240 тысяч в зависимости от занимаемой должности», — пояснил он.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о проблемах с губернаторскими выплатами добровольцам, отправившимся на СВО. Однако в администрации Выборгского района заверили, что проблема устранена, деньги придут на указанный счет через месяц после заключения контракта.
Подробнее о том, о чем шла речь на встрече военкома Выборгского района с бизнесом, читайте в материале «Фонтанки».