Выплату контрактникам, отправляющимся в зону СВО, в Петербурге повысили до 500 тысяч рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов повысил единовременную выплату контрактникам, отправляющимся в зону СВО, с 300 до 500 тысяч рублей. Об этом 4 мая сообщил начальник отдела военного комиссариата по Выборгскому району Александр Бажимов на встрече с предприятиями района.



Военком отметил, что при заключении контракта военнослужащему теперь положена единовременная денежная выплата в 500 тысяч рублей. «Губернатор выделяет из бюджета города большие средства», — подчеркнул он.



Заработная плата контрактников повышена в два раза, сообщил Александр Бажимов. «В среднем контрактник будет получать в зоне специальной военной операции 230–240 тысяч в зависимости от занимаемой должности», — пояснил он.

