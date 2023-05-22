«Агрессивная агитация с душой». Магазины и ТЦ привлекли к рекламе военной службы по контракту

Фото: Сергей Михайличенко/архив «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Власти Петербурга призвали городской бизнес усилить популяризацию службы по контракту. Буклеты хотят выдавать на кассах магазинов вместе с чеками, а также на заправках, а ролики крутить в кинотеатрах.



Как стало известно «Фонтанке», очередное совещание на эту тему прошло 19 мая в «Невской ратуше». На нем присутствовали представители крупнейших торговых центров и розничных сетей.



Перед собравшимися выступили вице-губернатор Борис Пиотровский, который курирует, в том числе, внутреннюю политику, и замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.



Борис Пиотровский напомнил присутствующим о сражениях на трех фронтах — реальном, санкционном и информационном, а также о стоящей перед городом задаче: приблизить победу в специальной военной операции через набор граждан на контрактную службу. Прозвучало напутствие «Вы понимаете, что будет если не найдем людей, которые пойдут в армию добровольцами».

От бизнеса власти просят помощи, с одной стороны, в агитации «в широком смысле слова» и формировании образа русской армии. Вице-губернатор предположил, что присутствующие могли видеть в Европе и США плакаты с образом солдата, который защищает «границу, страну и детей». В России с этим были определенные недоработки, признал вице-губернатор: «За счет этого есть некоторые сложности в этом направлении».

Краткосрочная задача — «агрессивная агитация» в пользу контрактной службы. Борис Пиотровский напомнил о повышении единовременной выплаты для контрактников от города до 500 тысяч рублей и 200 тысяч от Минобороны, а также о существовании других мер поддержки самих военнослужащих и их семей. Информацию об этом требуется размещать «везде, где можно». Эта инициатива идет не только города, но и с федерального уровня, дал понять он, поэтому к выполнению следует подойти «с душой и качественно».



Ранее на совещании с бизнесом в администрации Выборгского района предпринимателям сообщили, что перед городом поставлена задача — отправить в зону спецоперации на Украине в полтора раза больше людей, чем было призвано во время частичной мобилизации. Тогда предпринимателей попросили довести информацию о материальных преимуществах военной службы до сотрудников.



Агитационная кампания должна заработать в полную силу к 1 июня, продолжил Александр Ситов. Бизнес просят размещать плакаты на фасадах и распространять буклеты с информацией о мерах поддержки. На следующем этапе власти города также попросят выдавать раздаточные материалы покупателям перед пробитием чеков. «Основная задача — информирование. О другом пока не просим», — сказал Александр Ситов. Размещать промо-материалы предстоит до конца года. Впрочем, лучше о четких сроках не говорить, поправил коллегу Пиотровский — и так понятно, от чего это зависит.



С торговыми центрами Смольный уже достиг предварительной договоренности. Первая партия раздаточных материалов в количестве 26 тысяч штук должна поступить в ближайшее время. Администрации районов также распространят шаблоны и будут рекомендовать, как использовать фасады для размещения рекламных материалов и растяжек. По словам Ситова, согласовывать это не нужно: органы власти, которые следят за размещением рекламных и информационных конструкций и обликом фасадов, оповещены, и штрафов можно не бояться.



Работу с ретейлом пока ведут районные администрации, но некоторые уже столкнулись с непониманием со стороны бизнеса, отметил Ситов. В частности, представитель одного из районов рассказал, что направил нескольким крупным сетям письма с просьбой разместить материалы, но за три недели откликнулась лишь одна. Сотрудник другой райадминистрации пожаловался на отказ сети алкогольных магазинов размещать агитационные материалы. Однако ее представитель заявил, что готов подтвердить размещение фотографиями.



Присутствующие на встрече предприниматели принципиальных возражений не высказали, однако пояснили свою позицию. Так, одна из международных сетей товаров для дома и ремонта сообщила, что обязана выдерживать единую концепцию для всех магазинов и для размещения каких-либо материалов должна получить согласование центрального офиса.

Российский продовольственный ретейлер поделился своими опасениями. По словам представителя сети, его сотрудники в других уже сталкивались с агрессивной реакцией при попытке раздавать буклеты. Кроме того, компания ежедневно получает гневные письма с требованием перекрасить фасады, которые сейчас оформлены в желто-синих цветах. Ретейлер уже размещает на кассе информационные буклеты, но к нежеланию размещать баннеры на фасадах просит отнестись с пониманием. «Мы рискуем репутацией своего бренда», — пояснила представитель сети.



Представитель одного из маркетплейсов сообщил, что его пункты выдачи — это франчайзинговые точки, но обсудить с ними размещение информационных материалов компания готова.



Но бизнес выступил и с рационализаторскими предложениями. Так управляющий партнер крупной сети торговых центров предложил не тратиться на бумажные буклеты и растяжки на фасадах, а вместо этого размещать ролики на внутренних видеопанелях и транслировать звуковые сообщения. «Как в ковид надо организовать», — сказал он.

Рацпредложения выдвинули и сами чиновники. Например, районы выдвинули идею привлечь к агитации сети АЗС, где среди клиентов больше мужчин, а также транслировать ролики с рекламой контрактной службы в кинотеатрах. Александр Ситов предложил привлечь к распространению информационных материалов в крупных ТЦ волонтеров, а также пообещал провести работу с общепитом.

Делать собственный дизайн агитплакатов бизнесу отсоветовали. Материалы в любом случае нужно согласовывать с командованием Западного военного округа, а это не так быстро, как хотелось бы, посетовал Пиотровский. Да и губернатор каждую картинку согласовывает.



При этом с патриотической агитацией важно не перестараться. «Не надо завешивать весь торговый комплекс фотографией молодого человек в шлеме», — отметил Борис Пиотровский. Сами власти тоже обещают соблюдать меру: «Если будем слишком назойливыми, градус будем снижать». Но и бояться не нужно — вскоре образ человека в зеленом шлеме будет везде, сообщил вице-губернатор.

