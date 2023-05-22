Школы, больницы и автобусы. Реклама контрактной службы в Петербурге осваивает новые горизонты

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В ближайшие недели или даже дни в Петербурге кратно увеличится количество призывов заключать контракт. Рекламы «настоящей мужской работы» стало больше уже сейчас — и это совсем не случайность.

О том, что в Петербурге стартует масштабная кампания по продвижению службы по контракту, в конце прошлой недели сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский на встрече с бизнесом. «Мы по городу будем кратно увеличивать присутствие молодого человека в зеленом шлеме», — заявил он. Образ в ближайшее время появится в магазинах, транспорте, наружной рекламе. В полном объеме кампания должна заработать к 1 июня. До этого сообщалось, что перед Петербургом ставилась цель отправить в зону специальной военной операции в полтора раза больше контрактников, чем было призвано по мобилизации.



Для раздачи в торговых центрах уже отпечатано 26 тысяч листовок. Макет листовки можно найти на сайте комитета по печати. Но конкурс на печать буклетов ведомство не проводило. По информации «Фонтанки», эта полиграфическая продукция финансировалась из внебюджетных источников. Речь, вероятно, идет о фонде «Победа».

Крупные ретейлеры, участвовавшие в собрании, подтвердили, что уже начали размещать промо-материалы у себя в магазинах по просьбе районных администраций и даже готовы отчитаться об этом фотографиями. Однако корреспондентам «Фонтанки», зашедшим в случайные точки этих сетей, обнаружить пункты агитации не удалось. В планах Смольного также — подключить к продвижению кинотеатры, АЗС и общепит.



Зато рекламы службы по контракту станет больше на городских билбордах. Как следует из данных портала госзакупок, подвед комитета по печати «Городской центр рекламы и праздничного оформления» в начале мая заключил 14 контрактов на производство и размещению социальной рекламы и рекламы, представляющей особую общественную значимость. Речь о городских билбордах, тумбах и лайтпостерах, в том числе цифровых экранах. Общая сумма закупки 172,2 млн рублей. Срок исполнения с 1 июня по 31 декабря 2023 года. Победителями стали городские операторы наружной рекламы.



По словам собеседников «Фонтанки» из числа участников рынка, речь идет не только о рекламе службы по контракту: городские власти имеют право размещать любую нужную им информацию. В комитете по печати сообщили, что в пределе под продвижение службы по контракту будет задействовано до 500 различных форматов наружной рекламы.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кроме того, комитет по печати на прошлой неделе объявил конкурс на 6 млн рублей на информационную кампанию в интернете «о социальных гарантиях и льготах, предоставляемых военнослужащим по контракту». Речь о 30 млн показов в «Яндекс Директ» и 25 млн — в VK. Показывать рекламу будут с 1 июля по 30 ноября. Геотаргетинг — Санкт-Петербург, целевая аудитория — мужчины старше 18 лет.

Хоть реклама контрактной службы и появилась в общественном транспорте почти сразу же после 24 февраля, собеседники «Фонтанки» говорят, что настолько массовой и оперативной кампании они не помнят. По данным «Фонтанки», во всем общественном транспорте сейчас более 5 800 медиапанелей, они охвачены агитационными материалами на 100%. Три городских перевозчика — «Петербургский метрополитен», «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс», несмотря на вертикаль власти, технически более сложная история, на их разновозрастном подвижном составе соседствует техника различных поколений.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





У частных автобусных перевозчиков в этом смысле все проще, их почти 2 тысячи машин оборудованы в последние 2 года. При этом переговорных проблем с бизнесменами у Смольного не возникло, и не только потому, что редкий подрядчик государства сейчас откажется размещать подобную информацию. Дело в том, что, как известно, частники после так называемой транспортной реформы работают по брутто-контрактам: то есть город заказывает услугу так, как ее видит, и оплачивает ее полным рублем, забирая всю выручку с пассажиров и не давая перевозчику возможности заработка за пределами контракта. Именно поэтому в контракте в разделе «подрядчик обязан» есть пункт: «Не допускать размещение рекламы в (на) транспортных средствах». Да и вообще «в салоне транспортных средств не должно быть надписей, рисунков, объявлений, не относящиеся к информации, обязательной для размещения». Так что и экономического резона отказывать у перевозчика нет, все равно он не сможет прорекламировать вместо службы по контракту какой-либо товар.



Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Но появились и новшества. В вестибюле метро «Невский проспект» корреспондент «Фонтанки» встретил волонтера, которая раздавала входящим в подземку мужчинам рекламу службы по контракту. Также палатку с информационными материалами и волонтерами читатели заметили возле выхода из метро «Академическая». Правда, в отсутствие волонтеров, судя по ролику, опубликованному юристом Никитой Сорокиным, ее облюбовали молодые люди, предлагавшие прохожим бесплатное пиво. А вечером 22 мая тент и вовсе прилег на асфальт, вероятно, из-за непогоды.



Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Призывы заключать контракт жители Петербурга встречают не только в общественном транспорте, но и в своих парадных. Читатели «Фонтанки» поделились, что видели такие объявления в Приморском, Красносельском, Красногвардейском и Центральном районах. Среди них, по словам петербуржцев, были и объявления о наборе в «команду победителей» — ЧВК «Вагнер».

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





На сайте Смольного реклама контрактной службы висит в качестве небольшой плашки сразу за блоком с новостями. Рядом вместе с блоками о наборах в школу и в детские сады крутят информацию о мерах поддержки для участников боевых действий и их семей: от психолога до «натуральных наборов». Ссылка на картинке с надписью «настоящая мужская работа» ведет на страницу, над которой явно не довел до конца работу верстальщик: объявление, если заходит с ПК, начинается с огромного красного креста, до информации надо прокручивать вниз.



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На странице правительства во «ВКонтакте» свежих объявлений о наборе контрактников пока нет, а вот комитеты и администрации районов информацию уже разместили. Госучреждения не отстают: посты с рекламой «мужской работы» появились на сайтах и в группах школ, детских садов и даже центров социальной реабилитации инвалидов.

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Информация о службе по контракте появилась и у медиков. Кажется, решение о таких публикациях принимали независимо от профиля учреждения. Рекламу разместили не только поликлиники и городские больницы, но и психоневрологические диспансеры вместе с наркологическими клиниками.

Судя по соцсетям, разнарядку о размещении рекламы военной службы получили не только в Санкт-Петербурге. О возможности «присоединиться к СВОим» чиновники, местные власти и госучреждения решили рассказать своим подписчикам именно 22 мая.



Алина Ампелонская, Галина Бояркова, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»