Кремль опроверг связь между ростом выплат за контракт с ВС РФ и изменением задач СВО

Увеличение до 400 тысяч рублей единовременной выплаты за подписание военного контракта для участия в спецоперации не говорит об изменении задач в рамках СВО, а направлено на поддержку бойцов и их семей. Такое заявление 31 июля сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, это не связано [с изменением задач в зоне СВО]», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин повысил единовременную федеральную выплату до 400 тысяч рублей для подписавших контракт с ВС РФ для участия в СВО с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Новая выплата не будет суммироваться с установленной в ноябре 2022 года (195 тысяч рублей). Кроме того, власти Петербурга повысили единовременную выплату для контрактников до 1,8 миллиона рублей.