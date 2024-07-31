    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    3 м/с, зап

    752мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.33eur93.29

    Кремль опроверг связь между ростом выплат за контракт с ВС РФ и изменением задач СВО

    3392
    16 комментариев

    Увеличение до 400 тысяч рублей единовременной выплаты за подписание военного контракта для участия в спецоперации не говорит об изменении задач в рамках СВО, а направлено на поддержку бойцов и их семей. Такое заявление 31 июля сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Нет, это не связано [с изменением задач в зоне СВО]», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.

    Ранее стало известно, что президент Владимир Путин повысил единовременную федеральную выплату до 400 тысяч рублей для подписавших контракт с ВС РФ для участия в СВО с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Новая выплата не будет суммироваться с установленной в ноябре 2022 года (195 тысяч рублей). Кроме того, власти Петербурга повысили единовременную выплату для контрактников до 1,8 миллиона рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дмитрий ПесковВыплатыСВО
    ЛАЙК1
    СМЕХ16
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close