Двое юных задержаны за поджог вышки сотовой связи в Петербурге. За ними пришли с ФСБ

Уголовное дело настигло двух юных жителей Выборгского района Петербурга. По версии следствия, они заигрались с огнём в Коломягах в июне и повредили оборудование сотового оператора.
Подозреваемых в умышленном повреждении имущества путём поджога задержали накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)
Старший из задержанных живёт в Левашово, ему идёт
Юношам вменяют поджог оборудования в климатическом шкафу столба сотовой связи на пересечении Суздальского шоссе и проектируемого Орлово-Денисовского проспекта. Запредельную температуру там зафиксировали во втором часу ночи
В Петербурге и Ленобласти регулярно жгут или пытаются поджечь вышки сотовой связи. В сентябре досталось оборудованию на Гражданке, в октябре — на Чугунной улице, в мае — во Фрунзенском районе, в июле — в Новосергиевке и Янино. После последнего инцидента был задержан школьник, рассказавший, что нашёл «подработку» в Telegram и рассчитывал получить тысячи долларов.