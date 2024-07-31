Двое юных задержаны за поджог вышки сотовой связи в Петербурге. За ними пришли с ФСБ

Уголовное дело настигло двух юных жителей Выборгского района Петербурга. По версии следствия, они заигрались с огнём в Коломягах в июне и повредили оборудование сотового оператора.



Подозреваемых в умышленном повреждении имущества путём поджога задержали накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 июля . Оперативники уголовного розыска пришли за ними с сотрудниками УФСБ.

