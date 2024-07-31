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    Двое юных задержаны за поджог вышки сотовой связи в Петербурге. За ними пришли с ФСБ

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    Уголовное дело настигло двух юных жителей Выборгского района Петербурга. По версии следствия, они заигрались с огнём в Коломягах в июне и повредили оборудование сотового оператора.

    Подозреваемых в умышленном повреждении имущества путём поджога задержали накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 июля. Оперативники уголовного розыска пришли за ними с сотрудниками УФСБ.

    Старший из задержанных живёт в Левашово, ему идёт 19-й год. Младший — также из Выборгского района. Он отметил 18-летие за четыре месяца до событий, которые дали старт уголовному делу.

    Юношам вменяют поджог оборудования в климатическом шкафу столба сотовой связи на пересечении Суздальского шоссе и проектируемого Орлово-Денисовского проспекта. Запредельную температуру там зафиксировали во втором часу ночи 16 июля.

    В Петербурге и Ленобласти регулярно жгут или пытаются поджечь вышки сотовой связи. В сентябре досталось оборудованию на Гражданке, в октябре — на Чугунной улице, в мае — во Фрунзенском районе, в июле — в Новосергиевке и Янино. После последнего инцидента был задержан школьник, рассказавший, что нашёл «подработку» в Telegram и рассчитывал получить тысячи долларов.

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