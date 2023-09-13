В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи. Его ждут врачи

За сутки сотрудники полиции Калининского района задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи.



41-летнего мужчину задержали в квартире на Гражданском проспекте, в одном квартале от места происшествия, стало известно «Фонтанке» 13 сентября. По версии следствия, 11 сентября подозреваемый поджег с помощью бумаги оборудование сразу трех компаний сотовой связи на вышке мобильной связи.



Мужчину доставили в отдел, где составили протокол о «мелком хулиганстве». Первые объяснения подозреваемого были насколько путаными, что для его освидетельствования вызвали специализированную скорую. Есть понимание, что после оформления всех документов мужчину отправят в психиатрическую клинику.

