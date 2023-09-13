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    В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи. Его ждут врачи

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    3 комментария

    За сутки сотрудники полиции Калининского района задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи.

    41-летнего мужчину задержали в квартире на Гражданском проспекте, в одном квартале от места происшествия, стало известно «Фонтанке» 13 сентября. По версии следствия, 11 сентября подозреваемый поджег с помощью бумаги оборудование сразу трех компаний сотовой связи на вышке мобильной связи.

    Мужчину доставили в отдел, где составили протокол о «мелком хулиганстве». Первые объяснения подозреваемого были насколько путаными, что для его освидетельствования вызвали специализированную скорую. Есть понимание, что после оформления всех документов мужчину отправят в психиатрическую клинику.

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    ПоджогВышка сотовой связиЗадержание
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    Комментарии 3

    Гость13 Сен 2023 в 10:40
    Слава героям резистанс!
    +1−0
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