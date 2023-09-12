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    На Гражданке сожгли вышку с оборудованием трех мобильных компаний

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    Неполадки с сотовой связью привели сотрудника коммуникационной компании к пепелищу на севере Петербурга.

    Абоненты Калининского района стали жаловаться на перебои в мобильной связи накануне около полудня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 сентября. Инженер проверял все вышки в районе и около пяти дня у дома 22 по улице Брянцева обнаружил причину проблемы. По предварительной информации, на вышке сотовой связи сгорело оборудование трех компаний сотовых операторов. А рядом нашли обгоревшую бумагу.

    О находке сообщили в полицию.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    ПожарПоджогМобильная связьВышка
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