На Гражданке сожгли вышку с оборудованием трех мобильных компаний

Неполадки с сотовой связью привели сотрудника коммуникационной компании к пепелищу на севере Петербурга.
Абоненты Калининского района стали жаловаться на перебои в мобильной связи накануне около полудня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 сентября. Инженер проверял все вышки в районе и около пяти дня у дома 22 по улице Брянцева обнаружил причину проблемы. По предварительной информации, на вышке сотовой связи сгорело оборудование трех компаний сотовых операторов. А рядом нашли обгоревшую бумагу.
О находке сообщили в полицию.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.