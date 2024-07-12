Куда пойти 12–14 июля: фестиваль Gamma, «Опера — всем», концерты в Ботаническом и мотопробег

Фото: пресс-служба фестиваля «Опера — всем» Поделиться Поделиться





В середину июля город входит под звуки классики: балеты и оперы в грядущий уик-энд исполняют и в Петропавловской крепости, и в Царском Селе. Джаз звучит в саду Фонтанного дома, академическая музыка — в Ботаническом саду, а «Манеж» удивляет мега-выставкой лучшего из арт-мира «Пушкинской, 10».



Актуальное Gamma открывает музыкальный портал До 15 июля, 18+

Фестиваль музыки, перформативного искусства и новых течений Gamma прогремит на двух площадках. На Новой сцене Александринского театра 12 июля празднику дадут мощный старт программой GAMMA_PERFORMANCE, после чего действие переместится в стены завода им. Степана Разина. В главную ночь — GAMMA_MAIN — на четырёх сценах в индустриальных лабиринтах фабрики XIX века десятки артистов из разных стран представят свои лайф-перформансы и диджей-сеты. Финальным штрихом — GAMMA AFTER — 14 июля станет встреча на трёх сценах «домашнего» клубного пространства Blank.



«Ковчег XXI века» перенесет в мир иного искусства До 8 сентября, 12+



Фото: Денис Яковлев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Масштабная выставка «Пушкинская, 10. Ковчег XXI века» в «Манеже» на несколько месяцев превратила выставочный зал в хранилище летописи российского андеграунда. Проект, сначала поражающий дизайном с белыми кругами на красном фоне, постепенно затягивает посетителей в лабиринт более сдержанно оформленных залов. Каждый посвящен одной творческой группе и одновременно — моменту в истории: от истоков сквота, ставшего символом неформальной культуры, до знаковых проектов недавнего прошлого. Ретроспективный показ главных работ ленинградско-петербургских нонконформистов неслучаен: коллекция, собранная арт-центром «Пушкинская, 10», не так давно была передана «Манежу» и сейчас проходит оформление в госсобственность.



Адреналин и рёв моторов: Igora Drive Drift Challenge покажет гонки лучших 13-14 июля, 0+

Igora Drive Drift Challenge поразит скоростью и уровнем подготовки пилотов. На третьем этапе Кубка Петербурга по дрифту звёзды и дебютанты серии — более 50 лучших спортсменов — два дня подряд будут бороться в захватывающих гонках на треке. В субботу участники из Петербурга, Москвы, Твери и других городов получат шанс выйти в топ-32. Во второй день уик-энда наступит время уникальных парных дуэлей-заездов. Машины будут эффектно уходить в занос, филигранно проходить повороты, преследовать соперника в боковом сражении и красиво жечь резину. Места для зрителей расположены в нескольких метрах от трассы, и это делает трибуны максимально безопасными.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Опера — всем» преобразит Соборную площадь 12 июля, 20:00, 0+



Фото: пресс-служба фестиваля «Опера — всем» Поделиться Поделиться





В этот уик-энд XIII Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем» откроется спектаклем «Сказание о невидимом граде Китеже» на Соборной площади Петропавловской крепости. Слушатели увидят формат digital opera, это значит, что в спектакле будет использовано много мультимедийных средств. Оформление сцены удивит яркими мотивами древнерусской архитектуры и природы с намеком на стилистику иконописи и игрушки. За музыку отвечает оркестр Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина «Северная Симфония» под руководством Фабио Мастранджело. Вход на фестиваль свободный.

«Фонарь» подсветит новинки литературы 13 июля, 12+



Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В субботу «Упсала-Цирк» принимает у себя благотворительную книжную ярмарку «Фонарь». Тема этого маркета звучит как «Я переживу». Одним из гостей станет писатель Алексей Поляринов, который поучаствует в открытом онлайн-интервью и расскажет о своём новом романе «Кадавры». Также на «Фонарь» стоит зайти ради обсуждений сохранения архитектурного наследия и стрессов от экзаменов, мастер-класса от цирковых артистов или показа спектакля «Будущее.doc» от «Театра.doc», роли в котором сыграют молодые писатели.



«Бродский DRIVE» — во дворе Фонтанного дома 12-14 июля, 0+



Фото: Жукова Вероника / предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Юбилейный джазовый уик-энд в Шереметевском саду во дворе Музея Анны Ахматовой «Бродский DRIVE» разукрасит выходные музыкой. Десятый фестиваль откроет программа «Песни Элиота II», посвященная творчеству англо-американского поэта Т. С. Элиота. Сочетание барокко, джаза и этники на сцене воплотят две виолы да гамба Руста Позюмского и Антона Изгагина, контрабас Владимира Волкова и голос Алисы Тен. В последующие дни в программе — французские мелодии и музыка Карибского бассейна, сочетание неоклассики и современного импрессионизма, а ещё свинг. Ради выступления на «Бродский DRIVE» в город приехали, в том числе, зарубежные артисты.



Петербург станет «Мотостолицей» под UMA2RMAN 12-14 июля, 12+



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Мотопарад, силовые шоу, выставка уникальных байков и шоу пилотов — такова программа фестиваля «Мотостолица». Колонна байкеров отправится в путь по городу в воскресный полдень от начальной точки — площади между между "СКА Ареной" и музеем «Россия — моя история». Одной из главных «фишек» станут концерты приглашённых звёзд. Хедлайнеры — рок-группы «Разные люди» и UMA2RMAN.



Водные гонки — у берегов Крестовского острова 12-14 июля, с 10:00, 0+

На Южной дороге Крестовского острова, в акватории Малой Невы и Малой Невки, сойдутся аквабайкеры и любители прочего водного транспорта, чтобы посоревноваться в скорости, маневренности и искусстве фристайла. Лучшие станут победителями первого этапа Кубка России в разных категориях. С берега всем желающим будут видны как тренировки, так и квалификационные заезды.



Послушать музыку Фольклор и шлягеры — во дворе Александринки 12 и 13 июля, 19:00, 16+

Всего на несколько дней двор Новой сцены Александринского театра превратится в концертную площадку. Проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачёва (экс «Гости из будущего») Zventa Sventana уже в пятницу удивит малоизвестными народными песнями, которые в научных экспедициях удалось собрать этнографам. В субботу зажигательный и душевный концерт под открытым небом даст коллектив ВИА «Пролетарское танго». В программе — советские шлягеры в самобытных аранжировках в ритме 1950-1980-х годов.

Художники покажут «сказочный мир» 13 июля, 19:30, 6+

Двери в «Сказочный мир русской классики» открывает арт-группа «Зерно». В Большом зале Анненкирхе оживут герои из «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Сказки о царе Салтане» и многих других историй. Впечатление подкрепит видеопроекция, на вечере играет Оркестр 1703.

«Гудтаймс» соберут поклонников на летнем концерте 13 июля, 20:00, 18+



В open-air пространстве «Зелёная сцена» с большим концертом выступают «Гудтаймс». Рокеры, когда-то начинавшие свой путь с Костромы, собираются исполнить «горячие хиты» и новые треки из альбома «Классика. Часть 2. Хиромантия».

Summer Music Park: концерты под кронами До 21 июля, 20:00, 0+



Фото: предоставлено Ботаническим садом Поделиться Поделиться





В Ботаническом саду стартует новый сезон проекта Summer Music Park: в течение десяти вечеров под кронами деревьев будет звучать музыка разных эпох и жанров в исполнении звёзд. В пятницу фестиваль откроет «Симфонический шторм» от Singolo Orchestra. Музыканты под управлением Антона Гаккеля исполнят увертюры Россини и Дворжака, сюиты Бизе, Итальянское каприччио Чайковского, Болеро Равеля, вальсы Штрауса. В субботу в парке вокально-инструментальная ассоциация «Ленинградский Патефон», состоящая из джазовых музыкантов Москвы и Петербурга, совместно с солистами Singolo Orchestra представят программу известных советских песен. В воскресенье пианистка Екатерина Мечетина даст сольный концерт.



Лучшие джазмены сыграют в Гатчине 13 и 14 июля, 0+

В этот уик-энд в Гатчинском дворцовом парке проходит ежегодный опен-эйр «Джазовые выходные». С субботу программу откроет выступление Джаз-бэнда Фёдора Кувайцева на сцене у Адмиралтейства. Исполнят «вечнозеленые мелодии» эры свинга, композиции босса-новы и нотки латиноамериканского колорита. На следующий день около полудня известный петербургский вибрафонист Алексей Чижик проаккомпанирует сказкам «Кот в сапогах» и «Малыш и Карлсон» у Березового домика, после чего программа вернётся в русло более традиционного джаза. К «Джазовым выходным» в музее-заповеднике выстроили три сцены, программа обещает быть крайне насыщенной.

Оркестры захватят Летний сад на день 14 июля, 0+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Летний сад не отстаёт: в воскресенье всё его пространство перейдёт в распоряжение пяти петербургских оркестров. Согласно программе проекта «Классика в Летнем саду», концерты будут начинаться каждые два часа с полудня. Коллектив IP-ORCHESTRA исполнит академические версии популярных советских песен, а камерный оркестр Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера исполнит программу «От Чайковского до Пьяццоллы». После этого с музыкой Моцарта и Вивальди выступит Концертный симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Вечером Olympic Orchestra под управлением Александра Голикова исполнит сочинения Моцарта и Грига, И. Штрауса и Массне, Бизе и Хачатуряна, а завершит музыкальный марафон оркестр «Таврический» под управлением Михаила Голикова.



Стихи и вокал — в Новой Голландии 14 июля, 19.00, 6+

В «Летнем театре» Новой Голландии пианист Алексей Гориболь представляет авторский вечер Леонида Десятникова. В программу «Любовь и жизнь поэта» вошли вокальный цикл на стихи поэтов-обэриутов Николая Олейникова и Даниила Хармса, а также музыка из кинофильмов. Творческий тандем композитора и исполнителя существует не один десяток лет: Десятников посвящал Гориболю целые фортепианные циклы, а тот выступал интерпретатором его музыки.



В музеях ГМИИ им. Пушкина организует в Петербурге «Пространство времени» До 4 августа, 6+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Пространство времени» на «Левашовском заводе» — медитативная выставка, которая знакомит с работами Александры Митлянской, Гарри Хилла, Таус Махачевой, Марианне Хеске и Александры Дементьевой из московского ГМИИ им. Пушкина. Кураторы оформили проект так, чтобы он был подобен «шкатулке». Тому, кто хотел бы разгадать все тайны и в полной мере переосмыслить «феномен времени», придётся останавливаться у экспонатов и намеренно погружаться в опыт созерцания.



«Конструктор EGO»: технологии и изменчивость До 27 августа, 18+

Что такое эго, из чего оно состоит и почему меняется — эти вопросы стали смысловой канвой выставки «Конструктор EGO» в пространстве Third Place. Её особенность — в том, что раз в месяц каждая инсталляция будет видоизменяться и получать «внутреннее развитие». Цифровые работы для проекта подготовили разные художники: например, Любава Калёнова представила объект Into-out исследующий «человеческие состояния в моменты потрясений, хаотичных и нестабильных аспектов жизни», а инсталляция Print EG-01 от московской мультимедиа-студии Ouroboros вступит в прямой диалог с человеком. Машина будет печатать ответы посетителей экспозиции на бумаге и тем самым отражать мысли и эмоции людей и исследуя собственное эго.

На mArs’e показывают «Митьков» До 14 июля, 0+

Выставка, посвященная художественной династии Шагиных под названием «Шагины. Мать, Отец, Сын, Жена, Дочь» работает последние выходные в пространстве mArs на Марсовом поле. Всего на ней представлено 22 работы, созданные творческой семьей в период с 1973 по 2023 год. Экспозицией авторы отвечают на вопрос, каковы художественные истоки «Митьков», что можно отнести к искусству их расцвета и каковы они сейчас.



Вход на выставку свободный.

Театральное «Шинель М» сменяет формат 12 июля, с 19.00, 18+



Фото: Юлия Михеева / предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Пластический спектакль Юрия Смекалова «Шинель М» превратится в иммерсивное представление. Обычно увидеть материал можно на Новой сцене Александринского театра, но на один вечер герои спектакля переместятся в пространство особняка на улице Римского-Корсакова. Уникальный иммерсивный вариант постановки переместит присутствующих во времена Мейерхольда и погрузит в сознание режиссёра и его творческий мир. Показ будет проходить несколько раз по сеансам. Первый показ запланирован на 19.00.



В «Царском селе» — дни оперы и балета 13 и 14 июля, 6+

Оперные и балетные представления с ведущими исполнителями в выходные пройдут в Екатерининском парке музея-заповедника «Царское село». В первый день гости услышат спектакль «Золотой век» в постановке и при участии Олега Погудина, а также оперу «Евгений Онегин» Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» в постановке его художественного руководителя Юрия Александрова.

Воскресная программа включает балетные сюиты по поэмам «Руслан и Людмила», «Бахчисарайский фонтан», «Медный всадник». В главной партии — солистка Мариинского театра Ильмира Багаутдинова. После этого состоится премьерный показ балета «Метель» на музыку Свиридова в исполнении артистов Театра балета «Сен-Мишель» в постановке художественного руководителя Михаила Венщикова.

Парковые аллеи и дорожки в дни показов также не останутся пустовать; посетители увидят интерактивные инсталляции и театрализованные реконструкции страниц «Повестей Белкина», «Капитанской дочки» и при желании присоединятся к авторским экскурсиям. Полную программу «Пушкинских дней в Царском селе» удобно смотреть в социальных сетях ГМЗ.

«Легенда» знакомит с «Ошибками молодости» 14 июля, 19.15, 12+

Новый спектакль в театре «Легенда» называют «Ленинградской комедией». В «Ошибках молодости» главная героиня приедет в город поступать в институт и случайно окажется в доме совершенно чужих людей. Тут же выяснится, что люди, которые её приютили, связаны с начинающей актрисой сильнее, чем можно себе представить, и ответом на все вопросы станут истории прошлого.

«Полярная болезнь» покажет невиданное 14 июля, 19.00, 18+

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской представляет спектакль по пьесе Марии Малухиной «Полярная болезнь» в постановке Андрея Сидельникова. Трое героинь с абсолютно разной судьбой и прошлым, вероятно, никогда бы не встретились, если бы не решили изменить свою жизнь. Женщины становятся «челночницами» и отправляются на Крайний Север, где сталкиваются с чем-то необъяснимым — то ли фольклорным «нечто», то ли с самой судьбой.



На экранах «Mаксин XXX» покажет кровь и гламур С 11 июля, 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В прокате — фильм ужасов Тая Уэста «Mаксин XXX». По сюжету звезда фильмов для взрослых мечтает пробиться в большое кино и получает роль в фильме ужасов. Победа оборачивается кошмаром, когда ужас начинает «просачиваться» в её настоящую жизнь. Главную роль в картине сыграла Миа Гот, известная по «Нимфоманке» Ларса фон Триера и «Суспирии» Луки Гуаданьино.

Леа Сейду и Луи Гаррель сыграли во «Втором акте» С 11 июня, 16+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В кинотеатрах — премьера фильма Квентина Дюпье «Второй акт» с Леа Сейду и Луи Гаррелем в главных ролях. Девушка пытается познакомить своего бойфренда с отцом, не зная, что парень давно подумывает её бросить. В итоге непримечательный обед в ресторанчике в сельской глуши превращается в поистине странное и абсурдистское действие.

«Папуля» покажет разговоры о важном С 11 июля, 16+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В прокате стартует драма дебютантки Кристи Холл «Папуля». Всё происходящее строится на одном разговоре: безымянная молодая женщина возвращается из аэропорта в свою квартиру на Манхэттене и по дороге заводит беседу с таксистом. Постепенно разговор становится всё более откровенным — пассажир и водитель смело говорят каждый про свои отношения, потери и страхи. В картине снялись Дакота Джонсон и Шон Пенн.



«Культурная комедия» знакомит чиновника с прекрасным С 11 июля, 12+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Среди отечественных новинок — «Культурная комедия» Владимира Котта. Чиновнику приходится обратиться к преподавателю искусствоведения, чтобы хотя бы немного углубить знания по истории, литературе и искусству. Это абсолютно необходимо: ведь по указу сверху его регион должен стать центром культурной жизни.

«Что-то не так с Кевином» снова в российском прокате С 12 июля, 18+



На экраны возвращается психологическая драма 2011 года «Что-то не так с Кевином». Героиня Тильды Суинтон отказывается от успешной карьеры ради ребёнка, вот только находить общий язык с сыном у неё получается крайне плохо. Мальчик с ранних лет кажется матери странным. После того, как случается большая трагедия, женщина мысленно возвращается в прошлое, чтобы найти «точку невозврата».



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

