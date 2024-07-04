От Башмета до «Мельницы»: Summer Music Park соберет в Ботаническом саду звезд

Концерты топовых музыкантов, играющих в разных стилях и направлениях, — от классики до фолк-рока, от джаза до испанского фламенко, — пройдут под открытым небом в рамках фестиваля Summer Music Park. С 12 по 21 июля он будет собирать публику в Ботаническом саду в течение 10 вечеров. Концерты будут начинаться в 20:00. 0+

Фестиваль откроет «Симфонический шторм» от Singolo Orchestra 12 июля — под кронами деревьев будут разноситься увертюры Россини и Дворжака, сюиты Бизе, Итальянское каприччио Чайковского, Болеро Равеля, вальсы Штрауса и многое другое. За дирижерским пультом — Антон Гаккель.

Тот же состав выйдет потом на сцену 18 июля — уже с симфонической программой «Музыка нашего кино».



Но еще раньше, 13 июля, в атмосферу Ленинграда, воплощенную в мелодиях с грампластинок и из кинофильмов, слушателей погрузит вокально-инструментальная ассоциация «Ленинградский патефон». Песни из репертуара Утесова, Шульженко и других артистов той поры музыканты под руководством Сергея Богданова исполнят с солисткой Анастасией Лютовой.

