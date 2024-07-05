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    Кевин Бейкон и Джанкарло Эспозито столкнутся с маньяком в новом слэшере «Mаксин XXX»

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    1 комментарий

    С 11 июля на экранах — фильм ужасов Тая Уэста «Mаксин XXX». Действие картины разворачивается в 1985 году в Голливуде. Главная героиня, звезда фильмов для взрослых Максин Минкс, мечтает пробиться в большое кино и получает роль в фильме ужасов. Но затем хоррор разворачивается и в реальной жизни: кто-то начинает убивать людей вокруг Максин. Ей придётся зайти далеко, чтобы выявить убийцу и сохранить тайну собственного прошлого.

    Фото: vlgfilm.ru
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    Режиссёр Тай Уэст — представитель «новой волны хоррора», фильмы которого уже не раз номинировались и одерживали победу на престижных кинофестивалях. По словам самого режиссера Уэста, его работы — не просто фильмы-слэшеры, но и попытка исследовать влияние кинематографа на общество. Новый фильм — завершающая часть его трилогии слэшеров. В каждом из них главную роль сыграла Миа Гот, известная по «Нимфоманке» Ларса фон Триера и «Суспирии» Луки Гуаданино. Актрису уже провозгласили новой «Королевой крика» наряду с другими звездами жанра хоррор.

    Фото: vlgfilm.ru
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    Кроме того, в картине сыграли Элизабет Дебики (Диана в сериале «Корона»), Лили Коллинз («Эмили в Париже»), Мишель Монаган («Миссия невыполнима»), Бобби Каннавале («Подпольная империя»), Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие») и Кевин Бейкон («Таинственная река»).

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: vlgfilm.ru
    Фото: vlgfilm.ru

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    Комментарии 1

    Wiring11 Июл 2024 в 01:47
    Наверное всё-таки Мейксин..
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