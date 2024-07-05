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    Алексей Чадов приникает к прекрасному в «Культурной комедии» Владимира Котта

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    Фото: centpart.ru
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    11 июля на экраны выходит фильм Владимира Котта «Культурная комедия». В центре сюжета — циничный пермский чиновник Виктор Летаев (Алексей Чадов, «Танкист», «Живой»). Он курирует дорожное строительство, не ворует, но ничем, кроме денег и успеха, не интересуется: ему «не до этих ваших Чеховых с Пастернаками». Но когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство, Летаеву, чтоб сохранить должность, приходится поневоле заняться культурным наследием Пермского края, который помнит Чехова, Пастернака и Чайковского. Чтоб разобраться, он начинает брать уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны (Яна Гладких, «Пищеблок», «Куприн. Яма»). Получится ли у наставницы изменить чиновника? И не возникнет ли между ними нечто большее?

    Владимир Котт — брат-близнец режиссера Александра Котта. Среди известных прежних его работ — «Непослушник» и «Громозека». По словам самого режиссёра, на этот раз он снимал умную романтичную комедию «о любви барышни и хулигана, как, например, в «Весне на Заречной улице». Владимир Котт сказал, что в Алексее Чадове есть «маскулинность, мужество и пацанство». Яну Гладких он сравнил с Ириной Купченко в юности — «тонкая, ранимая, может быть восторженной и романтичной».

    В актерский состав также вошли Юрий Стоянов, Антон Ескин, Андрей Федорцов и Александра Велескевич. Сценаристами картины стали Данил Троценко и Ямур Гильмутдинов, работавшие над фильмами «Домашний арест» и «Исправление и наказание».

    Съемки проходили в Москве, в Перми и в Пермской области.

    12+

    Матвей Пирогов

    Фото: centpart.ru

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