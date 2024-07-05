В кино — абсурдистская комедия «Второй акт». Главные роли играют Леа Сейду и Луи Гаррель

11 июля в кино — премьера фильма Квентина Дюпье «Второй акт». Главная героиня Флоранс (Леа Сейду, «Жизнь Адель», «Лобстер») без ума от своего бойфренда Давида (Луи Гаррель, «Мечтатели», «Молодой Годар») и хочет познакомить его со своим отцом Гийомом (Венсан Линдон, «Студентка», «Дневник горничной»). Однако Давид давно подумывает бросить Флоранс, подсунув ей своего друга Вилли. В итоге непримечательный обед в ресторанчике в сельской глуши, где встретились все четверо, перерастает во что-то поистине странное.
Квентин Дюпье — экс-музыкант, известный меломанам под псевдонимом Mr. Oizo, и автор абсурдистских комедий вроде «Жвал» и «Невероятно, но факт», с симпатией встречаемых критиками и фестивальными жюри. «Второй акт» тоже лишь прикидывается романтической комедией положений, быстро превращаясь в сатирическое высказывание о самой природе актёрской профессии.
Съемки фильма проходили во французском департаменте Дордонь в течение 18 дней в декабре 2023 года; сюжет фильма и его создание держались в строжайшей тайне. Премьера «Второго акта» состоялась 14 мая 2024 года: картина стала фильмом открытия 77-го Каннского кинофестиваля.
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Матвей Пирогов