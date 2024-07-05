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    Драма «Папуля» с Шоном Пенном и Дакотой Джонсон выходит в прокат

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    11 июля в прокате стартует драма Кристи Холл «Папуля». Для режиссера этот фильм стал дебютным, также она выступила и как автор сценария.

    Фото: paradisegroup.ru
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    По сюжету безымянная молодая женщина возвращается из аэропорта в свою квартиру на Манхэттене. По дороге она и грубоватый водитель такси по имени Кларк начинают беседовать о жизни, и их разговор становится всё более откровенным — они обсуждают свои прошлые и нынешние отношения, секс, власть, потери и страхи.

    Первоначально фильм задумывался как театральная пьеса. На главную роль претендовала Дейзи Ридли (Рей из «Звездных войн»), но впоследствии её место заняла Дакота Джонсон («Арахисовый сокол», «Пятьдесят оттенков серого»). Джонсон стала одним из продюсеров проекта и лично отправила сценарий Шону Пенну, двукратному обладателю «Оскара» за роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк».

    Съемки картины, проходившие в Нью-Йорке и Хобокене, заняли всего лишь 16 дней. Все сцены в салоне такси были на самом деле сняты с использованием виртуальной реальности. Премьера фильма состоялась на 50-м фестивале в Теллурайде осенью 2023 года. Картина была одобрительно встречена критиками, на сайте Rotten Tomatoes рейтинг её одобрения составил 83%.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: paradisegroup.ru

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