    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, с-з

    767мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88eur95.34

    «Бродский DRIVE» соберет ценителей джаза с нотками барокко, этники и Карибов

    360
    обсудить

    Юбилейный джазовый уик-энд концертов в Шереметевском саду (сад Музея Анны Ахматовой) «Бродский DRIVE» украсит середину июля в Петербурге. С 12 по 14 июля под открытым небом публика сможет услышать выступления звезд российского джаза и гостей, проживающих в других странах.

    Фото: Жукова Вероника, предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    Десятый фестиваль откроет 12 июля в 19:00 программа «Песни Элиота II», посвященная творчеству великого англо-американского поэта Т. С. Элиота. Сочетание барокко, джаза и этники на сцене воплотят две виолы да гамба Руста Позюмского и Антона Изгагина, контрабас Владимира Волкова и голос Алисы Тен.

    В 21:00 вечер продолжит голос Мэлвина Трэвиса, исполняющий французские мелодии и музыку его родного Карибского бассейна, в сопровождении квартета Алексея Черемизова.

    13 июля программа начнется днем — в 16:00 — с выступления ансамбля пианистки и композитора Дарьи Кондаковой. Неоклассика и современный импрессионизм сойдутся в программе «Солнце внутри», вместе с пианисткой на сцену выйдут контрабасист Дмитрий Васильев, а также любимые публикой джазовые исполнители — вибрафонист Алексей Чижик и перкуссионист Йоель Гонсалес.

    Йоель Гонсалес
    Йоель ГонсалесФото: Жукова Вероника, предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    В 17:00 программу продолжит оркестр экстремальной музыки Dostoevsky. А завершат в 19:00 и 21:00 трио пианиста Дмитрия Илугдина и выступление Andrei Kondakov Jubilee Orchestra соответственно.

    Ну а в последний вечер новых красок джазу добавит в 16:00 проект «Бродский. Фонемы» трубача и композитора Вячеслава Гайворонского с Николаем Рубановым (саксофоны, электроника) и Андреем Дикоевым (баян).

    <nobr class="_">В. Гайворонский</nobr>
    В. ГайворонскийФото: предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    В 17:00 слушателей порадует ансамбль JazzPhil петербургского контрабасиста Филиппа Мещерякова, в 19:00 — джазовый оркестр Mussorgsky Jazz Orchestra Сергея Богданова — для ценителей настоящего свинга (при участии вокалистки Lera Gehner, участвовавшей в шоу «Голос» на Первом канале).

    А финальную точку поставит в 20:00 трио известного парижского андеграундного пианиста, композитора, кинорежиссера, путешественника Siegfried Debrebant «Зиг» — при участии контрабасиста Владимира Волкова.

    Вход по билетам. 12+

    Фото: Жукова Вероника, предоставлено организаторами
    Йоель Гонсалес
    Йоель ГонсалесФото: Жукова Вероника, предоставлено организаторами
    <nobr class="_">В. Гайворонский</nobr>
    В. ГайворонскийФото: предоставлено организаторами

    По теме

    Open-air
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close