«Бродский DRIVE» соберет ценителей джаза с нотками барокко, этники и Карибов

Юбилейный джазовый уик-энд концертов в Шереметевском саду (сад Музея Анны Ахматовой) «Бродский DRIVE» украсит середину июля в Петербурге. С 12 по 14 июля под открытым небом публика сможет услышать выступления звезд российского джаза и гостей, проживающих в других странах.
Десятый фестиваль откроет 12 июля в 19:00 программа «Песни
В 21:00 вечер продолжит голос Мэлвина Трэвиса, исполняющий французские мелодии и музыку его родного Карибского бассейна, в сопровождении квартета Алексея Черемизова.
13 июля программа начнется днем — в 16:00 — с выступления ансамбля пианистки и композитора Дарьи Кондаковой. Неоклассика и современный импрессионизм сойдутся в программе «Солнце внутри», вместе с пианисткой на сцену выйдут контрабасист Дмитрий Васильев, а также любимые публикой джазовые исполнители — вибрафонист Алексей Чижик и перкуссионист Йоель Гонсалес.
В 17:00 программу продолжит оркестр экстремальной музыки Dostoevsky. А завершат в 19:00 и 21:00 трио пианиста Дмитрия Илугдина и выступление Andrei Kondakov Jubilee Orchestra соответственно.
Ну а в последний вечер новых красок джазу добавит в 16:00 проект «Бродский. Фонемы» трубача и композитора Вячеслава Гайворонского с Николаем Рубановым (саксофоны, электроника) и Андреем Дикоевым (баян).
В 17:00 слушателей порадует ансамбль JazzPhil петербургского контрабасиста Филиппа Мещерякова, в 19:00 — джазовый оркестр Mussorgsky Jazz Orchestra Сергея Богданова — для ценителей настоящего свинга (при участии вокалистки Lera Gehner, участвовавшей в шоу «Голос» на Первом канале).
А финальную точку поставит в 20:00 трио известного парижского андеграундного пианиста, композитора, кинорежиссера, путешественника Siegfried Debrebant «Зиг» — при участии контрабасиста Владимира Волкова.
Вход по билетам.