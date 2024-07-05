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    Оркестры проведут музыкальный марафон в Летнем саду

    11900
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    Пять петербургских оркестров наполнят музыкой день 14 июля. Ежегодный концерт «Классика в Летнем саду» закроет Летний сад для свободного посещения, но билет на весь музыкальный марафон будет сравнительно недорогим: 400 рублей для взрослых и 200 — для пенсионеров и школьников до 14 лет. 0+

    Фото: пресс-служба ГРМ
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    Концерты будут начинаться каждые два часа с полудня. Первым на сцену выйдет IP-ORCHESTRA с программой «Киноромантика» — академическими версиями популярных советских песен.

    За ним в 14:00 камерный оркестр Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера исполнит программу «От Чайковского до Пьяццоллы».

    В 16:00 Концертный симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова под управлением ректора Алексея Васильева погрузит слушателей в миры Моцарта и Вивальди.

    В 18:00 камерный оркестр Olympic Orchestra под управлением Александра Голикова исполнит сочинения Моцарта и Грига, И. Штрауса и Массне, Бизе и Хачатуряна.

    А завершит марафон концерт в 20:00 оркестра «Таврический» под управлением Михаила Голикова. В программе его выступления — произведения Андрея Петрова, Исаака Шварца, Якова Френкеля, Исаака Дунаевского, Микаэла Таривердиева, Александра Зацепина и Эдуарда Артемьева.

    Фото: пресс-служба ГРМ

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