Оркестры проведут музыкальный марафон в Летнем саду

Пять петербургских оркестров наполнят музыкой день 14 июля. Ежегодный концерт «Классика в Летнем саду» закроет Летний сад для свободного посещения, но билет на весь музыкальный марафон будет сравнительно недорогим: 400 рублей для взрослых и 200 — для пенсионеров и школьников до 14 лет. 0+

Концерты будут начинаться каждые два часа с полудня. Первым на сцену выйдет IP-ORCHESTRA с программой «Киноромантика» — академическими версиями популярных советских песен.



За ним в 14:00 камерный оркестр Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера исполнит программу «От Чайковского до Пьяццоллы».

