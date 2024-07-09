«Шинель М» трансформируется в иммерсивный спектакль и переместится в исторический особняк

12 июля пластический спектакль Юрия Смекалова «Шинель М» превратится в иммерсивное представление: сто человек смогут посмотреть спектакль в особняке, который прежде был недоступен для свободного посещения. 18+



Фото: Юлия Михеева, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Спектакль «Шинель М» объединения МЭД, соединяющий элементы драматического театра, танца и современной оперы, идет на Новой сцене Александринского театра. На один вечер герои спектакля сойдут со сцены и переместятся в восемь комнат особняка на ул. Римского-Корсакова, 22. Этот показ станет точкой отсчета новой жизни — сразу после показа начнется масштабная трансформация всего пространства особняка.



В классической версии спектакля события разворачиваются сразу в двух временных плоскостях: действие «Шинели» происходит в XIX веке, а гоголевский сюжет обрамляет придуманная история о том, как режиссер Всеволод Мейерхольд уже в XX веке ставит спектакль по «Шинели» на основе своей «биомеханики». Иммерсивный вариант постановки будет полностью перемещен во времена Мейерхольда для полного погружения в творческий мир и сознание режиссера.



Юрий Смекалов об идее перенесения спектакля в новое пространство: «Наш эксперимент показывает, что спектаклю не обязательно существовать в однажды заданной форме. Это правило, которое мы можем нарушать (Мейерхольд разрешил!). Многослойность и многожанровость «Шинели М» позволяет играть её на самых разных площадках, трансформировать способ существования артистов и предлагать зрителю новые форматы погружения. В оригинальной версии вы могли посмотреть спектакль с четырех сторон. В иммерсивной мы пошли дальше! Только представьте, как круто, когда вы можете не просто следить за действием, а ещё встретиться с героем лицом к лицу, подержать его за руку и даже заглянуть в книгу, которую он читает».



Арина Хек

