Книжный «Фонарь» в Петербурге: встречи с Поляриновым и Дашевской, цирковые мастер-классы и выступление «Другдиджея»

В субботу, 13 июля, в «Упсала-Цирке» на Свердловской набережной, 44ю пройдет благотворительная ярмарка «Фонарь». В программе — обсуждения театра для подростков, книг о материнстве и спектакль с молодыми писателями в качестве актеров. Тема нынешнего маркета — «Я переживу». Мероприятие проходит в Петербурге уже в шестой раз.

Ровно в полдень на открытии ярмарки гостей пригласят послушать, что пишут, снимают, ставят в театре для подростков. В дискуссии участвуют писательница, преподавательница и музыкант Нина Дашевская, театральный педагог и режиссер Роман Александров и создательница театра для подростков «Театральный проект 27 » Наталья Сергеевская.

В 14:00 пройдет открытое онлайн-интервью с Алексеем Поляриновым о его новом романе «Кадавры», а в 18:30 начнется спектакль «Будущее.doc» от «Театра.doc», роли в котором сыграют молодые писатели Иван Бевз, Даша Благова, Яна Верзун и другие.

Также в программе — обсуждение сохранения архитектурного наследия, материнства, противостояния против остального мира и попыток спрятаться в книгах от реальности.

Для подростков и их родителей в 16:00 проведут мастер-класс «Как пережить ЕГЭ», а людей в возрасте от 2 до 7 лет в 15:00 артисты «Упсала-Цирка» будут учить жонглировать и балансировать. Тем, кто постарше, придется подождать пару часов: их очередь ловить баланс и разные предметы придет в 17:00.



Завершится вечер концертом московской группы «Другдиджея», которая играет упругий ламповый хип-хоп и неожиданные психоделические тексты с отсылками к Хармсу, Гумилеву и Шаламову.

