Книжный «Фонарь» в Петербурге: встречи с Поляриновым и Дашевской, цирковые мастер-классы и выступление «Другдиджея»

В субботу, 13 июля, в «Упсала-Цирке» на Свердловской
Ровно в полдень на открытии ярмарки гостей пригласят послушать, что пишут, снимают, ставят в театре для подростков. В дискуссии участвуют писательница, преподавательница и музыкант Нина Дашевская, театральный педагог и режиссер Роман Александров и создательница театра для подростков «Театральный
В 14:00 пройдет открытое онлайн-интервью с Алексеем Поляриновым о его новом романе «Кадавры», а в 18:30 начнется спектакль «Будущее.doc» от «Театра.doc», роли в котором сыграют молодые писатели Иван Бевз, Даша Благова, Яна Верзун и другие.
Также в программе — обсуждение сохранения архитектурного наследия, материнства, противостояния против остального мира и попыток спрятаться в книгах от реальности.
Для подростков и их родителей в 16:00 проведут мастер-класс «Как пережить ЕГЭ», а людей в возрасте от 2 до
Завершится вечер концертом московской группы «Другдиджея», которая играет упругий ламповый хип-хоп и неожиданные психоделические тексты с отсылками к Хармсу, Гумилеву и Шаламову.
Цены на книжной барахолке не поднимутся выше 500 рублей. На ярмарку можно приходить с книгами из личной библиотеки, которые просятся к новым хозяевам. На благотворительность принимают книги в хорошем состоянии, изданные после 2000 года. Деньги собирают в пользу самого «Упсала-Цирка» и чата психологической поддержки подростков «1221».
Полную программу можно изучить на сайте маркета.
Елена Васильева