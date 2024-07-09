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    Книжный «Фонарь» в Петербурге: встречи с Поляриновым и Дашевской, цирковые мастер-классы и выступление «Другдиджея»

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    В субботу, 13 июля, в «Упсала-Цирке» на Свердловской набережной, 44ю пройдет благотворительная ярмарка «Фонарь». В программе — обсуждения театра для подростков, книг о материнстве и спектакль с молодыми писателями в качестве актеров. Тема нынешнего маркета — «Я переживу». Мероприятие проходит в Петербурге уже в шестой раз.

    Фото: pixabay.com
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    Ровно в полдень на открытии ярмарки гостей пригласят послушать, что пишут, снимают, ставят в театре для подростков. В дискуссии участвуют писательница, преподавательница и музыкант Нина Дашевская, театральный педагог и режиссер Роман Александров и создательница театра для подростков «Театральный проект 27» Наталья Сергеевская.

    В 14:00 пройдет открытое онлайн-интервью с Алексеем Поляриновым о его новом романе «Кадавры», а в 18:30 начнется спектакль «Будущее.doc» от «Театра.doc», роли в котором сыграют молодые писатели Иван Бевз, Даша Благова, Яна Верзун и другие.

    Также в программе — обсуждение сохранения архитектурного наследия, материнства, противостояния против остального мира и попыток спрятаться в книгах от реальности.

    Для подростков и их родителей в 16:00 проведут мастер-класс «Как пережить ЕГЭ», а людей в возрасте от 2 до 7 лет в 15:00 артисты «Упсала-Цирка» будут учить жонглировать и балансировать. Тем, кто постарше, придется подождать пару часов: их очередь ловить баланс и разные предметы придет в 17:00.

    Завершится вечер концертом московской группы «Другдиджея», которая играет упругий ламповый хип-хоп и неожиданные психоделические тексты с отсылками к Хармсу, Гумилеву и Шаламову.

    Цены на книжной барахолке не поднимутся выше 500 рублей. На ярмарку можно приходить с книгами из личной библиотеки, которые просятся к новым хозяевам. На благотворительность принимают книги в хорошем состоянии, изданные после 2000 года. Деньги собирают в пользу самого «Упсала-Цирка» и чата психологической поддержки подростков «1221».

    Полную программу можно изучить на сайте маркета.

    18+

    Елена Васильева

    Фото: pixabay.com

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