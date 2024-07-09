«Мотостолица»-2024: мотопарад, концерт «UMA2RMAN», выставка винтажных мотоциклов и силовое шоу

Фестиваль «Мотостолица» пройдет в Петербурге с 12 по 14 июля на площади между СКА Ареной и выставочным комплексом «Мой Петербург». В программе — мотопарад, силовые шоу, выставка уникальных мотоциклов и мотошоу, а также концертная программа, хедлайнером которой станет группа «УМА ТУРМАН». Вход свободный, 6+
На фестивале будут работать тематические зоны: выставка мототехники 1905–1960 годов и кастом-зона, где можно будет увидеть (и, возможно, потрогать) уникальные handmade-мотоциклы, а также принять участие в мастер-классе от кастомайзеров; зона с шоу «Шар смелости» — где в металлическом шаре на большой скорости мотоциклисты преодолевают гравитацию; зона «Мототриал» — с демонстрацией прыжков, удержания баланса и прочих головокружительных трюков; интерактивная зона с виртуальными гонками и зона рэп-баттлов. Также все три дня фестиваля зрителей ждет силовое шоу — синхронное позирование с элементами акробатики и «с номерами на грани человеческих возможностей». Ко всему прочему обещают байкерские свадьбы, тест-драйвы, гастрономические удовольствия и множество других развлечений. Для детей будет специальная программа, включая целый игровой городок с настоящим регулировщиком, светофорами, дорожной разметкой и знаками.
Концерты будут проходить в течение всех трех дней. Хедлайнер первого дня — рок-группа «Разные люди» — выступит в 21:00, в субботу, 13 июля, в 20:15 свой часовой сет сыграет хедлайнер фестиваля — рок-группа «UMA2RMAN». В воскресенье в 20:30 на сцену выйдет петербургская дарк-рок-группа «para bellvm».
Одно из главных событий фестиваля — мотопарад — пройдет 14 июля, старт в 12:00, площадь между СКА Ареной (проспект Юрия Гагарина, 8) и музеем «Россия — моя история».
Подробная программа в паблике фестиваля «ВКонтакте».