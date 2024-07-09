«Полярную болезнь» представят в Театре Комиссаржевской

В Театре им. В. Ф. Комиссаржевской 14 и 15 июля пройдут премьерные показы спектакля по пьесе Марии Малухиной «Полярная болезнь» в постановке Андрея Сидельникова. Мария Малухина, современный драматург, написала пьесу о трех непохожих друг на друга женщинах, которых объединило одно — потребность счастья и решение изменить собственную жизнь.
Полярная болезнь — и настоящий недуг, и художественная метафора необходимого очищения, перерождения через болезнь. Три женщины, три разные судьбы и одна поездка на Крайний Север в качестве «челночниц». Лихие 90-е и попытка заработать денег сталкиваются с мистическим, подсознательным, необъяснимым, с тем, что некоторые называют роком или судьбой.
Российские этнографы XIX века действительно регистрировали распространение среди северных народов странной болезни — «мерячения». Люди, страдающие этим недугом, впадали в состояние транса: исполняли загадочные песни на неизвестных им языках, теряли контроль над собой, тонули в морской воде или умирали от холода в тундре, потому что любой ценой следовали за сиянием Полярной звезды. Местные обитатели называли такое состояние «общением с духами».
Главный режиссер театра «Суббота» и автор постановки Андрей Сидельников: «Бытовое подробное существование в автобусе — и вдруг открывается другое пространство: оно параллельное, в котором есть боги Севера, духи Севера. И это, конечно, не реальность, а наши сны, наши страхи, наше подсознание в некотором роде».
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Арина Хек