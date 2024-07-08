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    «В мясо, задний мост ушел весь». Смотрите, как дерево накрывает сразу три машины

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    2 комментария

    Кадрами последствий вечернего ливня делятся в соцсетях петербуржцы. Есть повреждённые машины.

    На улице Бабушкина, 111, дерево упало на три автомобиля. «Лада» белая в мясо, задний мост ушел весь», — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

    Ещё одна «жертва» дерева — на улице Шелгунова, 14, сообщает «Мегаполис».

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    На улице Кржижановского, 13, машине повезло.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    На улице Куйбышева, 5, во время ливня обвалились куски фасада, рассказывает и показывает читатель Кирилл.

    Фото: читатель «Фонтанки» Кирилл
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    «В Волковицах Ломоносовского района одно дерево упало на дорогу и начало гореть из-за порванных проводов. Второе придавило «Ауди», одного человека увезли на скорой», — пишет очевидец в «ДТП и ЧП». 47news со ссылкой на областное ГУ МЧС сообщало, что при падении дерева на машину в Ломоносовском районе пострадали два человека.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    В Сланцах сильным ветром снесло крышу дома, придавило человека. Во многих населенных пунктах отключилось электричество, задерживались поезда.

    В Петербурге пострадавших от непогоды 7 июня, по предварительным данным, нет. Из-за циклона «Делия» подтопило станцию метро, пришлось закрывать на вылет аэропорт. Больше всего осадков было в Центральном районе.

    Фото: читатель «Фонтанки» Кирилл

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    Комментарии 2

    y. l. g. 78708 Июл 2024 в 11:44
    Бывает, просто машин слишком много.
    +1−0
    Entrenador200508 Июл 2024 в 11:36
    На первом видео автовладельцев очень жалко - кто ж мог предвидеть, что оставленные под наклонившимся деревом машины во время заранее объявленного шторма станут жертвой закона всемирного тяготения?
    +4−0
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