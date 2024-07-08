«В мясо, задний мост ушел весь». Смотрите, как дерево накрывает сразу три машины

Кадрами последствий вечернего ливня делятся в соцсетях петербуржцы. Есть повреждённые машины.
На улице Бабушкина, 111, дерево упало на три автомобиля. «Лада» белая в мясо, задний мост ушел весь», — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Ещё одна «жертва» дерева — на улице Шелгунова, 14, сообщает «Мегаполис».
На улице Кржижановского, 13, машине повезло.
На улице Куйбышева, 5, во время ливня обвалились куски фасада, рассказывает и показывает читатель Кирилл.
«В Волковицах Ломоносовского района одно дерево упало на дорогу и начало гореть из-за порванных проводов. Второе придавило «Ауди», одного человека увезли на скорой», — пишет очевидец в «ДТП и ЧП». 47news со ссылкой на областное ГУ МЧС сообщало, что при падении дерева на машину в Ломоносовском районе пострадали два человека.
В Сланцах сильным ветром снесло крышу дома, придавило человека. Во многих населенных пунктах отключилось электричество, задерживались поезда.
В Петербурге пострадавших от непогоды 7 июня, по предварительным данным, нет. Из-за циклона «Делия» подтопило станцию метро, пришлось закрывать на вылет аэропорт. Больше всего осадков было в Центральном районе.