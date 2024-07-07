Метро «Площадь Восстания» подтопило. Пришлось закрывать один вестибюль

Петербургский метрополитен был вынужден закрыть выход со станции «Площадь Восстания» к Московскому вокзалу из-за непогоды, сообщает 7 июля пресс-служба предприятия. В разговоре с «Фонтанкой» в метро рассказали, что вода стекала с вокзала.
«В связи с погодными условиями на станции "Площадь Восстания" выход на Московский вокзал закрыт», — говорится в телеграм-канале «Метро Петербурга». Пассажиров просят пользоваться выходом на Лиговский проспект. На момент публикации вестибюль заработал в обычном режиме.
О подтоплениях в подземке сообщалось и в районе станции «Невский проспект».
Ранее в Пулково сообщили об остановке отправки рейсов. Виной тому циклон, который принес в регион грозы, сильный ветер и ливни. В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности.