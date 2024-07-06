В Петербурге снова ждут штормовой ветер. Объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Петербурге в связи с сильным ветром, но им капризы погоды в воскресенье не ограничиваются. Об этом 6 июля сообщает городское правительство.



По данным Росгидрометцентра, опасной погода станет с полудня и до девяти часов вечера 7 июля. Ожидается, что порывы ветра могут достигать 15 — 20 метров в секунду, а при грозе — 23 метров в секунду. Она в прогнозах с 19 до 23 часов. Примерно в это же время ждут дожди, а местами и ливни. Кроме того, локально может выпасть град.

Пешеходам советуют соблюдать особую осторожность и обходить всё, что шатается, а также не прятаться под деревьями. Автомобилистов просят соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, чтобы избежать аварий.