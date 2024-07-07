МЧС: в Петербурге никто не пострадал из-за прошедшей бури. Жителям Ленобласти повезло меньше

В Ленобласти в результате разгулявшейся непогоды троим понадобилась помощь, в Петербурге обошлось без пострадавших. Об этом 7 июля сообщили «Фонтанке» в пресс-службе спасательного ведомства.

При этом в городе сотрудники пожарно-спасательных подразделений совершали 59 выездов для устранения последствий стихии. 39 из них связаны с падением деревьев, 20 — с устранением угрозы падения слабо закрепленных конструкций.

В ГУ МЧС России по Ленобласти уточнили, что два человека пострадали при падении дерева на машину в Ломоносовском районе. На улице Чкалова в Сланцах сильным ветром снесло крышу дома, придавило человека. Всего зарегистрировано 36 падений деревьев.