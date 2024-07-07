Петербуржцы не могут добраться домой с Ладожского озера. Электрички снова встали из-за упавших деревьев

Петербуржцы, возвращающиеся с Ладоги, приехали домой с большим опозданием. Как рассказала «Фонтанке» читательница Анна, электричка, которая должна была отправиться со станции «Ладожское озеро» в 18.04, стартовала с двухчасовым опозданием.

«Электричка встала на подступах к станции, люди мерзнут в неизвестности, льет дождь», - рассказала она. Когда поезд все-таки приехал, его штурмовали как те, кто ждал с 18.00, так и те, кто подошел на следующую электричку в 19.30.



Согласно данным приложения РЖД, опоздание поездов на этой линии достигало 145 минут.



Как сообщили в пресс-службе ОЖД, сбой в графике движения поездов произошел из-за падения деревьев на железнодорожные пути на участке Финляндского направления. В 17:40 деревья были убраны. «В результате 7 пригородных поездов следовали с задержкой, максимальное время задержки составило 2 часа», - отметили в ОЖД.



Причиной падения деревьев стал циклон «Делия», который бушевал в Петербурге и окрестностях во второй половине 7 июля.



Ранее 1 июля из-за шторма электрички остановились под Петербургом. Некоторым пассажирам пришлось идти пешком по путям.

