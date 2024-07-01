Коллапс с электричками под Петербургом продолжается. Пассажиры выходят на пути

Спустя пару часов после урагана ситуация с электричками в пригородах Петербурга не становится лучше. Пассажиры покидают свои места и идут пешком.
Как рассказал «Фонтанке» Юрий, вечером 1 июля электричка застряла на путях в районе Лавриков. После двухчасового ожидания пассажиры вышли на пути и направились пешком в сторону станции Капитолово.
Похожая ситуация сложилась и на перегоне Сестрорецк — Разлив. Там поезд не смог проехать из-за упавшего на пути дерева. Пассажиров выпустили через кабину машиниста на улицу.
читатель «Фонтанки»
Пассажиры сообщали о массовых задержках электричек с Балтийского и Витебского вокзалов.
В телеграм-канале СЗППК подтвердили задержки и уточнили, что предпринимают все необходимые меры для сокращения времени ожидания.