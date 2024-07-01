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    ТЕМА ДНЯ

    Стихия в Петербурге, рухнул кран

    Коллапс с электричками под Петербургом продолжается. Пассажиры выходят на пути

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    Спустя пару часов после урагана ситуация с электричками в пригородах Петербурга не становится лучше. Пассажиры покидают свои места и идут пешком.

    Как рассказал «Фонтанке» Юрий, вечером 1 июля электричка застряла на путях в районе Лавриков. После двухчасового ожидания пассажиры вышли на пути и направились пешком в сторону станции Капитолово.

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    Похожая ситуация сложилась и на перегоне Сестрорецк — Разлив. Там поезд не смог проехать из-за упавшего на пути дерева. Пассажиров выпустили через кабину машиниста на улицу.

    читатель «Фонтанки»

    Пассажиры сообщали о массовых задержках электричек с Балтийского и Витебского вокзалов.

    В телеграм-канале СЗППК подтвердили задержки и уточнили, что предпринимают все необходимые меры для сокращения времени ожидания.

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