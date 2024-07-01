Коллапс с электричками под Петербургом продолжается. Пассажиры выходят на пути

Спустя пару часов после урагана ситуация с электричками в пригородах Петербурга не становится лучше. Пассажиры покидают свои места и идут пешком.



Как рассказал «Фонтанке» Юрий, вечером 1 июля электричка застряла на путях в районе Лавриков. После двухчасового ожидания пассажиры вышли на пути и направились пешком в сторону станции Капитолово.