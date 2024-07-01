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    Стихия в Петербурге, рухнул кран

    После грозы пассажиры сообщают о массовых задержках электричек с Витебского и Балтийского вокзалов

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    Непогода нарушила расписание электричек, связывающих Петербург и пригороды. Пассажиры вынуждены томиться в ожидании.

    Как сообщают «Фонтанке» читатели, вечером 1 июля с опозданиями отправляются электрички с Балтийского и Витебского вокзалов. Некоторые составы застряли на путях.

    «На 19:48 до сих пор электричка стоит после станции Низовская. Никаких объявлений машинист не дает. Стоит электричка примерно с 18 часов. В электричке мои родители, им за 80 лет. Простой воды у них нет даже. А жара!» — написала Инесса.

    «Электричка Луга — Санкт-Петербург отправлением в 16:56 с 18 часов (уже два часа) стоит недалеко от станции Сиверская, без электричества и без какой-либо информации для пассажиров. Поездная бригада прячется от пассажиров. В РЖД информация отсутствует», — отметила Мария.

    «Электричка прибыла на платформу "Аэропорт" с опозданием в 14 минут без токоприёмников. Встречная на Лугу, которая должна была прийти в 18:14, не пришла», — сообщают очевидцы в соцсетях.

    По словам пассажиров, встали и электрички от Девяткино в северном направлении — в сторону Кавголово. В частности, один из поездов вместе с пассажирами остановился в районе Лавриков. По предварительной информации, причиной остановки стала техническая проблема на линии в Токсово.

    Некоторые поезда, по сообщениям читателей «Фонтанки», остановились, не доехав до ближайшей станции. Пассажиров выпустили наружу через двери первого вагона.

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    На направлении Васкелово — Санкт-Петербург, по сообщениям пассажиров, скопилась целая «пробка» из остановившихся поездов. По громкой связи машинисты поезда объявляют об обрыве проводов на линии и советуют воспользоваться автомобильным общественным транспортом. Ситуация осложняется тем, что сами поезда стали препятствием на пути автомобилей, остановившись на переезде. «Автобусы тоже не идут, пробка на близлежащих улицах», — сообщают читатели «Фонтанки», находящиеся в составе, который отправился из Грузино в 18:55 и, проехав две станции в условиях сильного урагана, остановился в Пери. Даже на попутках уехать не получается: все полосы заняты остановившимися машинами.

    Пассажиры, ожидавшие электропоезд на Балтийском вокзале в течение полутора часов, смогли зайти в нее лишь в 20:35 — но состав так и не тронулся с места «по техническим причинам».

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