После грозы пассажиры сообщают о массовых задержках электричек с Витебского и Балтийского вокзалов

Непогода нарушила расписание электричек, связывающих Петербург и пригороды. Пассажиры вынуждены томиться в ожидании.



Как сообщают «Фонтанке» читатели, вечером 1 июля с опозданиями отправляются электрички с Балтийского и Витебского вокзалов. Некоторые составы застряли на путях.



«На 19:48 до сих пор электричка стоит после станции Низовская. Никаких объявлений машинист не дает. Стоит электричка примерно с 18 часов. В электричке мои родители, им за 80 лет. Простой воды у них нет даже. А жара!» — написала Инесса.



«Электричка Луга — Санкт-Петербург отправлением в 16:56 с 18 часов (уже два часа) стоит недалеко от станции Сиверская, без электричества и без какой-либо информации для пассажиров. Поездная бригада прячется от пассажиров. В РЖД информация отсутствует», — отметила Мария.



«Электричка прибыла на платформу "Аэропорт" с опозданием в 14 минут без токоприёмников. Встречная на Лугу, которая должна была прийти в 18:14, не пришла», — сообщают очевидцы в соцсетях.



По словам пассажиров, встали и электрички от Девяткино в северном направлении — в сторону Кавголово. В частности, один из поездов вместе с пассажирами остановился в районе Лавриков. По предварительной информации, причиной остановки стала техническая проблема на линии в Токсово.

Некоторые поезда, по сообщениям читателей «Фонтанки», остановились, не доехав до ближайшей станции. Пассажиров выпустили наружу через двери первого вагона.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





На направлении Васкелово — Санкт-Петербург, по сообщениям пассажиров, скопилась целая «пробка» из остановившихся поездов. По громкой связи машинисты поезда объявляют об обрыве проводов на линии и советуют воспользоваться автомобильным общественным транспортом. Ситуация осложняется тем, что сами поезда стали препятствием на пути автомобилей, остановившись на переезде. «Автобусы тоже не идут, пробка на близлежащих улицах», — сообщают читатели «Фонтанки», находящиеся в составе, который отправился из Грузино в 18:55 и, проехав две станции в условиях сильного урагана, остановился в Пери. Даже на попутках уехать не получается: все полосы заняты остановившимися машинами.