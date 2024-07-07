«Делия» натворит дел: атлантический циклон принесет в Петербург в воскресенье сильный ветер, а вечером возможны и другие неприятности

В воскресенье, 7 июля, Петербург окажется во власти теплого сектора атлантического циклона «Делия», что повлечет за собой усиление ветра и резкий рост температуры в городе. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха в Санкт-Петербурге днем поднимется до
Леус отмечает, что ближе к вечеру связанный с атмосферным вихрем холодный фронтальный раздел принесёт в Северную столицу кратковременные дожди и грозы. Местами ожидаются сильные ливни и даже град.
«После двухдневного перерыва сегодня в нашем регионе снова сложный день, — пишет в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. — Больше даже для западных районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга».
Он также отмечает, что жаркая дневная погода будет резко меняться с прохождением холодного атмосферного фронта вечером.
Колесов описывает и траекторию движения атмосферного фронта: прохождение начнется с запада Ленобласти и будет сопровождаться ливнями, грозами, градом и шквалистым усилением ветра более
Проходит атмосферный фронт достаточно быстро и к ночи он уже ослабеет и сместится на восток Ленобласти.
«Сегодня на отдыхе в эту жаркую погоду будьте внимательны и не забывайте про вечер, лучше к 18 часам оказаться дома, мало ли где деревья завалит», — советует синоптик.