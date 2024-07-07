«Делия» натворит дел: атлантический циклон принесет в Петербург в воскресенье сильный ветер, а вечером возможны и другие неприятности

В воскресенье, 7 июля, Петербург окажется во власти теплого сектора атлантического циклона «Делия», что повлечет за собой усиление ветра и резкий рост температуры в городе. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Температура воздуха в Санкт-Петербурге днем поднимется до +28… +30 °C , по области +26… +31 °C . Ветер южный 6–11 м/с , с порывами до 15–20 м/с . Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм ртутного столба, что ниже нормы.



Леус отмечает, что ближе к вечеру связанный с атмосферным вихрем холодный фронтальный раздел принесёт в Северную столицу кратковременные дожди и грозы. Местами ожидаются сильные ливни и даже град. «После двухдневного перерыва сегодня в нашем регионе снова сложный день, — пишет в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. — Больше даже для западных районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга».

Он также отмечает, что жаркая дневная погода будет резко меняться с прохождением холодного атмосферного фронта вечером.

Колесов описывает и траекторию движения атмосферного фронта: прохождение начнется с запада Ленобласти и будет сопровождаться ливнями, грозами, градом и шквалистым усилением ветра более 20 м/с . Всё будет «очень локально», но пройдет через все западные районы области и приблизится к Петербургу около 17–20 часов.