    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-в

    760мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.13eur95.57

    «Делия» натворит дел: атлантический циклон принесет в Петербург в воскресенье сильный ветер, а вечером возможны и другие неприятности

    4038
    3 комментария

    В воскресенье, 7 июля, Петербург окажется во власти теплого сектора атлантического циклона «Делия», что повлечет за собой усиление ветра и резкий рост температуры в городе. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Температура воздуха в Санкт-Петербурге днем поднимется до +28… +30 °C, по области +26… +31 °C. Ветер южный 6–11 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм ртутного столба, что ниже нормы.

    Леус отмечает, что ближе к вечеру связанный с атмосферным вихрем холодный фронтальный раздел принесёт в Северную столицу кратковременные дожди и грозы. Местами ожидаются сильные ливни и даже град.

    «После двухдневного перерыва сегодня в нашем регионе снова сложный день, — пишет в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. — Больше даже для западных районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга».

    Он также отмечает, что жаркая дневная погода будет резко меняться с прохождением холодного атмосферного фронта вечером.

    Колесов описывает и траекторию движения атмосферного фронта: прохождение начнется с запада Ленобласти и будет сопровождаться ливнями, грозами, градом и шквалистым усилением ветра более 20 м/с. Всё будет «очень локально», но пройдет через все западные районы области и приблизится к Петербургу около 17–20 часов.


    Проходит атмосферный фронт достаточно быстро и к ночи он уже ослабеет и сместится на восток Ленобласти.

    «Сегодня на отдыхе в эту жаркую погоду будьте внимательны и не забывайте про вечер, лучше к 18 часам оказаться дома, мало ли где деревья завалит», — советует синоптик.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Михаил ЛеусВоскресеньеПогодаДелияЦиклонГрадВетер
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close