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    Аэропорт Пулково возобновил отправку самолетов

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    Аэропорт Пулково возобновил отправку и прием самолетов, сообщает 7 июля оператор воздушной гавани. В течение 20 минут взлет и посадка не осуществлялись.

    «Аэропорт Пулково работает штатно на прием и вылет воздушных судов», — сообщила пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы».

    Представитель Росавиации уточнил, что четыре воздушных судна, выполнявших рейсы в Петербург, отправились на запасные аэродромы. В разговоре с «Фонтанкой» в Пулково отметили, что речь идет о рейсах из Москвы (Шереметьево), Калининграда, Сочи и Новосибирска.

    На вылет задержано 13 самолетов. Задержка составляет менее часа.

    В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности в связи с сильным ветром. В городе и области порывы ветра достигают 20 метров в секунду, при грозе — до 23 м/с, предупреждают в Росгидрометцентре. Предполагается, что пик непогоды придется с 19:00 до 23:00.

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