Аэропорт Пулково возобновил отправку самолетов

Аэропорт Пулково возобновил отправку и прием самолетов, сообщает 7 июля оператор воздушной гавани. В течение
«Аэропорт Пулково работает штатно на прием и вылет воздушных судов», — сообщила пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы».
Представитель Росавиации уточнил, что четыре воздушных судна, выполнявших рейсы в Петербург, отправились на запасные аэродромы. В разговоре с «Фонтанкой» в Пулково отметили, что речь идет о рейсах из Москвы (Шереметьево), Калининграда, Сочи и Новосибирска.
На вылет задержано 13 самолетов. Задержка составляет менее часа.