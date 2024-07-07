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    Пулково остановил вылет самолетов из-за непогоды

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    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    В связи с грозой, ливнями и сильным боковым ветром аэропорт Пулково прекратил отправку воздушных судов. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы».

    «В настоящий момент отправка воздушных судов не осуществляется», — сообщили в компании, уточнив, что по решению авиакомпании на запасной аэродром ушел один рейс.

    В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности в связи с сильным ветром. В городе и области порывы ветра достигают 20 метров в секунду, при грозе — до 23 м/с, предупреждают в Росгидрометцентре. Предполагается, что пик непогоды придется с 19:00 до 23:00.

    Читатели «Фонтанки» уже столкнулись с упавшими деревьями из-за шквалистого ветра.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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