Пулково остановил вылет самолетов из-за непогоды

В связи с грозой, ливнями и сильным боковым ветром аэропорт Пулково прекратил отправку воздушных судов. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы».
«В настоящий момент отправка воздушных судов не осуществляется», — сообщили в компании, уточнив, что по решению авиакомпании на запасной аэродром ушел один рейс.
В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности в связи с сильным ветром. В городе и области порывы ветра достигают 20 метров в секунду, при грозе — до
Читатели «Фонтанки» уже столкнулись с упавшими деревьями из-за шквалистого ветра.