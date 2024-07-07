«Падало, казалось, прямо на нас». Ветер начал валить деревья рядом с Петербургом

Несмотря на довольно жаркую погоду, сегодня в Петербурге и Ленобласти бушует ветер, порывы которого достигают
Такая обстановка в районе Сланцев в Ленобласти — порывистым ветром снесло деревья на дорогу, авария из пяти машин, фура в кювет улетела, сообщает читательница. Пассажирам приходилось выходить из автомобилей и самостоятельно убирать поваленные деревья с проезжей части.
читательница «Фонтанки» Ксения
читательница «Фонтанки»
На берегу Медного озера в области неожиданно для отдыхающих упала береза. К счастью, никто не пострадал.
«Мы уже собирались уходить, встали, начали собираться. Внезапно слышим сзади треск и крики. Дерево падало, казалось, прямо на нас. Девушка, которая стояла на его пути, схватила соседку и успела отбежать. Молодец, потому что иначе им бы здорово досталось», — рассказала читательница «Фонтанки».
В итоге придавило только несколько сапов, которые сдают в аренду. Их хозяева успели отпрыгнуть. Почти сразу человек десять мужчин взяли дружно дерево и оттащили с сапов. Потом дружно похлопали сами себе.
Еще одно упавшее дерево обнаружили в районе Ковалевского кладбища на Дороге жизни в Ленобласти.
Как ранее писала «Фонтанка», 7 июля Петербург находится во власти теплого сектора атлантического циклона «Делия», что привело к усилению ветра — до