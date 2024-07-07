«Падало, казалось, прямо на нас». Ветер начал валить деревья рядом с Петербургом

Несмотря на довольно жаркую погоду, сегодня в Петербурге и Ленобласти бушует ветер, порывы которого достигают 20 м/с . Читатели «Фонтанки» присылают фото и видео последствий непогоды.

Такая обстановка в районе Сланцев в Ленобласти — порывистым ветром снесло деревья на дорогу, авария из пяти машин, фура в кювет улетела, сообщает читательница. Пассажирам приходилось выходить из автомобилей и самостоятельно убирать поваленные деревья с проезжей части.

