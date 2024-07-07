    Сейчас

    +29˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +29˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 27

    6 м/с, южн

    757мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.13eur95.57

    «Падало, казалось, прямо на нас». Ветер начал валить деревья рядом с Петербургом

    5717
    5 комментариев

    Несмотря на довольно жаркую погоду, сегодня в Петербурге и Ленобласти бушует ветер, порывы которого достигают 20 м/с. Читатели «Фонтанки» присылают фото и видео последствий непогоды.

    Такая обстановка в районе Сланцев в Ленобласти — порывистым ветром снесло деревья на дорогу, авария из пяти машин, фура в кювет улетела, сообщает читательница. Пассажирам приходилось выходить из автомобилей и самостоятельно убирать поваленные деревья с проезжей части.

    читательница «Фонтанки» Ксения

    читательница «Фонтанки»

    На берегу Медного озера в области неожиданно для отдыхающих упала береза. К счастью, никто не пострадал.

    «Мы уже собирались уходить, встали, начали собираться. Внезапно слышим сзади треск и крики. Дерево падало, казалось, прямо на нас. Девушка, которая стояла на его пути, схватила соседку и успела отбежать. Молодец, потому что иначе им бы здорово досталось», — рассказала читательница «Фонтанки».

    В итоге придавило только несколько сапов, которые сдают в аренду. Их хозяева успели отпрыгнуть. Почти сразу человек десять мужчин взяли дружно дерево и оттащили с сапов. Потом дружно похлопали сами себе.

    Фото: читательница «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Еще одно упавшее дерево обнаружили в районе Ковалевского кладбища на Дороге жизни в Ленобласти.

    Как ранее писала «Фонтанка», 7 июля Петербург находится во власти теплого сектора атлантического циклона «Делия», что привело к усилению ветра — до 20 м/с и резкому росту температуры в городе — до +30 градусов.

    Фото: читательница «Фонтанки»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Сильный ветерЛенобласть
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close